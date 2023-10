Plus de 250 auteurs et autrices participeront au 58e Salon du livre de Rimouski en novembre, dont plusieurs grosses pointures. L’écrivaine bien connue de romans policiers Chrystine Brouillet assurera la présidence d’honneur de l’événement auquel prendront part le bédéiste Michel Rabagliati et Zachary Richard.

L’auteur-compositeur-interprète louisianais y présentera d’ailleurs un premier roman, Les rafales du carême. L'œuvre de fiction basée sur des faits divers réels transportera le lecteur à la fin du 19e siècle dans l'après-guerre de Sécession en Louisiane, aux États-Unis.

Le directeur général du Salon du livre, Robin Doucet, n’est pas peu fier d'accueillir ces grosses vedettes . Il salue aussi la réponse forte des éditeurs.

Encore une fois cette année, en l'espace de deux semaines, tous les kiosques du Salon du livre étaient loués , a-t-il indiqué en marge du dévoilement de la programmation à Rimouski mercredi.

Le Salon recevra 110 éditeurs au Centre de congrès de Rimouski du 2 au 5 novembre.

Parmi les autres écrivains invités, les habitués Michel Jean et Patrick Sénécal seront de retour. L’écrivain et essayiste Normand Baillargeon fera aussi partie de la programmation.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Salon du livre de Rimouski, Robin Doucet, ne s'inquiète pas de l'impact de la hausse du coût de la vie sur la fréquentation de l'événement. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

M. Doucet se félicite d’ailleurs de faire place à des genres moins faciles d’accès. On est toujours un soutien pour des genres littéraires qui sont un peu difficiles : la poésie et l’essai. Au Salon du livre de Rimouski, on les met en vedette , dit-il.

Publicité

Il souligne aussi la présence de deux personnes de la région au Salon, soit Pierre Labrie de Soulières éditeur ainsi que l’autrice Marise Belletête, lauréate du Prix de poésie Radio-Canada en 2021.

L’inflation comme un frein à la fréquentation?

Le contexte économique plus difficile marqué par une hausse du coût de la vie n’inquiète pas outre mesure le directeur général.

Le Salon du livre de Rimouski, c’est le plus ancien au Québec et c’est aussi le moins cher. Chez nous, les 17 ans et moins sont admis gratuitement. On offre aussi gratuitement aux écoliers de la région une centaine d’ateliers donnés par une trentaine d’auteurs , énumère-t-il.

Le Salon du livre est accessible. C’est à peu près le prix d’une tasse de café dans un restaurant.

Le prix Jovette-Pelletier remis à…

Les organisateurs du Salon du livre ont profité du lancement de la programmation pour décerner le prix littéraire Jovette-Bernier 2023 à Stéphanie Pelletier pour son recueil de textes Ce qui brûle bien, paru aux éditions Planète rebelle.

Publicité

L’autrice originaire de Sept-Îles habite au Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs années. Elle a notamment obtenu en 2012 le prix littéraire du Gouverneur général pour son recueil de nouvelles Quand les guêpes se taisent.

Le Salon du livre devrait recevoir entre ses murs à nouveau entre 13 000 et 15 000 personnes. On ne peut pas accueillir plus de monde compte tenu de l’espace. On n’a jamais cherché à faire grossir l’événement. On a toujours cherché à le faire grandir, ce qui est complètement différent , nuance M. Doucet.

L'organisation bénéficie d’un budget de 400 000 $ par année afin d’assurer le bon fonctionnement des opérations.