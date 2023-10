Voie de contournement : beaucoup plus de milieux humides détruits, selon la MRC

La MRC du Granit estime que 110 hectares de milieux humides seront détruits pour la construction de la voie de contournement ferroviaire, plutôt que les 66 hectares annoncés par Transports Canada.

Ce serait donc l’équivalent de 246 terrains de football américain de milieux humides qui seraient perdus au profit de la voie ferrée et de son emprise. Une perte majeure pour un seul projet, considérant que dans les 17 dernières années, ce ne sont que 3,4 hectares de milieux humides qui ont été sacrifiés dans la MRC.

Cette dernière en est arrivée à ces conclusions après avoir analysé des données transmises par Transports Canada en août dernier. Ces données venaient de trois sources différentes, dont deux firmes d’ingénierie et le ministère de l’Environnement , explique la préfète de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir.

Ces données ont donné comme résultat un nombre d'hectares supérieur à l'information que nous avions jusqu'à présent.

Cette conclusion suscite beaucoup de questionnements à la MRC. Si on regarde les 66 hectares que nous savions déjà, c’était déjà très improbable que nous puissions recréer 66 hectares de milieux humides sur notre territoire , explique la préfète.

Transports Canada maintient son estimation

Invité à commenter les chiffres le 12 octobre, Transports Canada a réitéré son estimation d’une perte permanente allant jusqu’à 66 hectares.

La préfète assure que les estimations de la MRC sont pourtant crédibles. Nos équipes travaillent sur ces cartes depuis maintenant presque deux mois, souligne-t-elle. Donc non, c'est vraiment un travail extrêmement sérieux.

Ce que nous souhaitons, c'est attirer l'attention de Transports Canada sur les moyens d'atténuation.

Selon la préfète, il y aurait possiblement une différence dans l’interprétation des données entre la MRC et le gouvernement fédéral. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre et d'arriver à une donnée la plus fiable possible sur laquelle nous pourrons travailler ensemble pour trouver les meilleurs moyens afin d'atténuer les impacts environnementaux , précise-t-elle.

Publicité

Le maire de Frontenac, Gaby Gendron, est opposé au tracé actuel de la voie. Il fustige Transports Canada. Depuis le début, Transports Canada dit « on n’arrive pas aux mêmes conclusions, on n’en détruira pas tant que cela » , sauf qu’ils ne nous arrivent jamais avec des chiffres ou du concret , dénonce-t-il.

Invité de nouveau à commenter mercredi, Transports Canada n’avait toujours pas répondu à notre demande d’entrevue au moment de publier cet article.

Les craintes environnementales augmentent d’un cran

La nouvelle estimation n’a rien pour rassurer le maire de Frontenac, qui s’inquiète déjà de l’impact de la construction de la voie ferrée sur le niveau de la nappe phréatique. La totalité de la voie de contournement sur le territoire de Frontenac est en milieu humide , avance-t-il.

On espère que ça va allumer des cloches. Depuis le début, à la municipalité de Frontenac, on a des inquiétudes pour l'environnement.

Gaby Gendron rappelle que les milieux humides ont plusieurs fonctions écologiques. Un milieu humide, c’est aussi un filtreur naturel qui prend l’eau de pluie, qui la filtre et qui l’envoie tranquillement dans la nappe phréatique , explique-t-il.

La codirectrice du Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie, Jacinthe Caron, n’est pas surprise par l’explosion des nombres. Ça arrive souvent dans les projets que plus on les précise, plus on constate que les dommages vont être plus importants qu’on l’aurait imaginé , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Jacinthe Caron est la codirectrice du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Elle se demande toutefois si tout a été fait pour minimiser l’impact sur les milieux humides. C’est un enjeu important, la protection [des milieux humides] dans un contexte de changements climatiques, où l’accès à l’eau pourrait devenir un enjeu , explique-t-elle.

Publicité

Des préoccupations pour la rivière Chaudière

Selon la préfète, le Comité consultatif en environnement fera part mercredi soir au conseil des maires de ses préoccupations en lien avec les travaux de dénoyage prévus pour la construction de la voie ferrée.

Ces travaux consisteront à creuser pour atteindre la nappe phréatique et à envoyer de l'eau dans la rivière Chaudière , explique Mme Phérivong Lenoir.

Selon le maire de Frontenac, 5,5 millions de litres d’eau par jour par 100 mètres d’excavation vont être envoyés dans la rivière chaudière lors du dynamitage. Cette donnée est issue du rapport hydrogéologique d’Englobe.