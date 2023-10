Une première canadienne pour la chirurgie cardiaque à Québec

Une équipe médicale de Québec a implanté pour la première fois une nouvelle version d’une valve aortique chez un patient. Une intervention qui a changé la vie de François Gagnon qui souffrait d'un problème cardiaque sévère.

Il y a deux ans, le médecin de famille de l’homme de 79 ans a détecté un son anormal dans son cœur. Les feuillets de sa valve aortique naturelle étaient devenus si calcifiés qu’ils avaient perdu leur souplesse. Son cœur devait battre plus fort, voire s'exténuer, pour pomper le sang dans son corps.

Depuis quelque temps, il ressentait les effets quand il faisait un effort.

Physiquement, de façon générale, j'étais bien, mais lorsque je prenais des marches ou que je faisais un effort physique un peu plus constant, j’éprouvais des essoufflements, de la difficulté à marcher un peu. Depuis cette intervention, tous ces inconvénients ont disparu , explique-t-il, en ajoutant qu’il ressentait auparavant une pression dans la poitrine.

L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a réalisé avec succès la première implantation de la valve Edwards Sapien 3 ultra Resilia au Canada.

Le cardiologue et hémodynamicien de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ) Josep Rodés-Cabau a félicité le médecin de famille de M. Gagnon pour avoir détecté rapidement le problème.

Le médecin de renommée internationale, Dr Rodés-Cabau a dirigé l'équipe qui a inséré une nouvelle valve dans le cœur de M. Gagnon vendredi dernier. La procédure s’est faite en passant par l'artère fémorale, une intervention nommée TAVI pour Transcatheter Aortic Valve Implantation ou implantation de valve aortique par voie percutanée. L’opération a pris une vingtaine de minutes, en plus de la préparation. M. Gagnon a pu quitter l'hôpital dès le lendemain.

Avec le TAVI , il n’est pas nécessaire d’ouvrir le thorax ni d’arrêter le cœur. La valve artificielle est sertie sur un cathéter généralement implanté par une petite incision dans l’aine, puis conduite jusqu’au cœur. Elle est ensuite déployée, à cœur battant, au sein de la valve malade, écartant ainsi les feuillets endommagés. Depuis plusieurs années, le TAVI a démontré de nombreux bénéfices pour les patients et patientes tout comme pour l’Institut. Cette procédure moins invasive permet une durée de séjour réduite, une récupération plus rapide, des résultats cliniques améliorés et un retour à une qualité de vie normale rapidement après la procédure.

Source : IUCPQ