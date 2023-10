Ottawa financera les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie en 2024

Après des mois d'incertitude, le gouvernement fédéral reconduit pour une autre année le financement de 250 000 $ pour les célébrations communautaires entourant la fête nationale de l'Acadie, le 15 août. Ottawa ne s'est toutefois pas engagé à en faire un financement permanent, comme le demandent les organismes acadiens.

En août, des organisations comme la Société Nationale de l’Acadie ( SNA ) avaient exprimé de vives inquiétudes sur la disponibilité de ce financement annuel de la part du gouvernement fédéral.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral a consacré 500 000 $ par année aux célébrations de la fête nationale de l'Acadie. Cet argent sert en partie à organiser le grand spectacle télévisé et en partie à organiser des activités gratuites un peu partout dans les communautés.

En 2024, l'argent réservé au spectacle télévisé est déjà inclus dans l'investissement fédéral de 4,6 millions $ pour l’organisation du 7e Congrès mondial acadien en 2024 dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

On parle de 500 000 $; 250 000 $ pour avoir une diffusion du spectacle du 15 août aux quatre coins du Canada et 250 000 $ qui vont aller à différentes communautés acadiennes pour qu'elles puissent organiser différentes célébrations du 15 août.

Lors d'un point de presse à Ottawa mercredi, le député d'Acadie-Bathurst Serge Cormier, affirmé que cette annonce était une grande nouvelle pour le peuple acadien et a dit espérer que ce financement devienne permanent, comme c'est le cas pour d'autres fêtes importantes à travers le Canada.

La fête nationale de l'Acadie à Caraquet, Nouveau-Brunswick, 15 août 2023.

Selon la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, cet investissement de 250 000 $ pour les célébrations communautaires permettra d’appuyer des dizaines d’activités gratuites durant lesquelles les Acadiens et Acadiennes pourront se rassembler pour exprimer leur fierté et célébrer leur identité culturelle .

Les organismes admissibles au financement pour les célébrations du 15 août pourront participer à l’appel de propositions qui sera lancé en janvier prochain.

Un financement important selon les organismes acadiens

Le conseiller au développement du Festival acadien de Caraquet, Daniel Thériault, a apprécié le fait que l'annonce n'a pas trop tardé.

C'est une bonne chose qu'on ait cette annonce avant décembre. On a commencé à travailler sur le 15 août 2024 dès le 16 août 2023. Plus ces annonces de financement tardent, plus c'est difficile de planifier , soutient-il.

Martin Théberge, de la SNA , mentionne que les fêtes de l'Acadie devraient être effectivement financées comme plusieurs autres fêtes culturelles canadiennes.

Un besoin pour nos communautés, c'est de reconnaître l'Acadie comme faisant partie du tissu social canadien, comme un peuple qui mérite d'être célébré comme d'autres peuples au Canada , a-t-il commenté.

Le tintamarre de la fête nationale de l'Acadie, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, le 15 août 2023.

En avril, lors du dépôt du budget fédéral 2023-2024, la SNA a sonné l’alarme après avoir constaté que l’enveloppe n'était pas disponible pour l'année 2024.

Le financement à plus long terme de la fête nationale des Acadiens avait aussi préoccupé des organisateurs communautaires en Nouvelle-Écosse.

Devant de telles inquiétudes, les députés fédéraux acadiens Serge Cormier et René Arseneault ont tenté de calmer le jeu en assurant que le gouvernement fédéral allait continuer de financer les célébrations du 15 août au cours des prochaines années. Ils ne s’étaient toutefois pas avancés sur un montant.

Avec des informations de Mathilde Pineault