Le nombre d’absences en raison de maladie et d’heures supplémentaires, ainsi que le recours aux agences privées se sont multipliées dans le réseau de la santé canadien depuis la pandémie de COVID-19. Et les problèmes croissants de main-d’œuvre ont un impact direct sur la santé des patients hospitalisés, selon un rapport publié aujourd’hui par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Si la semaine dernière les ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux ont annoncé cinq stratégies clés visant le recrutement et le maintien en poste des travailleurs de la santé, les nouvelles données de l’ ICIS montrent que le défi est énorme.

Le nombre d'heures supplémentaires et de congés de maladie du personnel hospitalier au Canada – à l’exception du Québec – a augmenté de manière significative en 2021-2022.

Le personnel infirmier et les autres soignants dans les hôpitaux ont déclaré 17 % plus de congés de maladie et 50 % plus d’heures supplémentaires que l’année précédente.

Ainsi, en 2021-2022, ces travailleurs ont cumulé 14 millions d’heures supplémentaires, ce qui équivaut à environ 7300 postes à temps plein.

De plus, 12 millions d’heures de congé de maladie ont été cumulées, entraînant un manque d’environ 6500 postes à temps plein à pourvoir.

Nous savons que la pandémie a exercé une pression considérable sur le personnel de première ligne, et nous pouvons maintenant commencer à quantifier cette pression , explique Deborah Cohen, directrice des Ressources humaines de la santé à l’ ICIS .

Les infirmières sont parmi les travailleurs en milieu hospitalier qui ont le plus déclaré vivre de l’épuisement professionnel et de la détresse morale et à vouloir quitter la profession, ajoute Sylvain Brousseau, président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. D’ailleurs, en 2022, le nombre d’infirmières travaillant dans les hôpitaux et dispensant des soins directs aux patients a diminué de 1 %.

Pour sa part, Statistique Canada (Nouvelle fenêtre) estime que 95 800 postes d’infirmières, de préposés aux services de soutien à la personne et de travailleurs de la santé étaient vacants en 2022, soit deux fois plus qu’en 2019. En contrepartie, le nombre d’infirmières autonomes ou travaillant pour des agences privées a augmenté de 6 %.

L’ ICIS observe par ailleurs une hausse marquée du nombre d’heures travaillées par du personnel d’agence de placement et de travailleurs indépendants, passant de 850 000 en 2020-2021 à plus de 1,5 million d’heures en 2021-2022. Cela représente environ 1 % de toutes les heures travaillées par des employés du secteur de la santé au Canada. L’ ICIS estime que ce chiffre est probablement plus élevé, puisque ces données ne sont pas colligées partout au pays.

Rappelons qu’au Québec, la situation est la même. Six mois après l’adoption de la loi visant à interdire le recours aux services d'agences de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante (MOI) dans le secteur de la santé et des services sociaux, aucun des établissements de la province n’a réduit de manière importante le recours à ces travailleurs.

Par contre, le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) a diminué de moitié dans les urgences du Québec.

Lien entre le personnel surmené et le risque d’erreurs

Les changements fréquents de personnel – en raison d’épuisement et de maladie – interrompent la continuité des soins, réduisent le temps consacré aux patients et contribueraient à l’augmentation des préjudices subis par les patients hospitalisés, indique l’ ICIS .

Bien que de nombreux facteurs influent sur les taux de préjudices à l’hôpital, nous savons qu’il existe un lien entre le bien-être du personnel et la sécurité des patients , indique Mme Cohen.

Un préjudice comprend des cas où les patients ont développé des problèmes lors de leur hospitalisation ou à la suite d’une intervention.

On compte quatre types de préjudices :

47 % sont des affections liées aux soins de santé et de médicaments (ex : plaies de lit, erreur de médicaments);

31 % sont des infections liées aux soins de santé (ex : infection après une chirurgie);

18 % sont des affections liées aux interventions (ex : hémorragie après une chirurgie);

4 % sont des accidents subis (ex : chute).

En 2022-2023, le taux pancanadien de préjudices non intentionnels à l’hôpital a augmenté pour une troisième année consécutive pour atteindre 6 %, après être demeuré stable à 5,4 % depuis 2014.

Ainsi, en 2022-2023, un séjour sur 17 à l’hôpital a donné lieu à au moins un préjudice. Ceci équivaut à 146 000 hospitalisations sur les quelque 2,4 millions.

Selon l’ ICIS , les préjudices sont souvent le résultat d’une réaction en chaîne, une défaillance à diverses étapes du système .

L’organisme ajoute que l’augmentation des préjudices subis augmente également à cause d’une hausse de la demande pour des soins plus complexes – conséquence du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques.

Selon Mélanie Josée Davidson, directrice de la Performance du système de santé à l’ ICIS , les préjudices mettent rarement en danger la vie des patients. Toutefois, il serait possible d'en réduire le nombre avec des mesures relativement simples.

Par exemple, le personnel peut amener les patients aux toilettes régulièrement pour éviter les infections urinaires; changer plus fréquemment les patients de position pour réduire les risques de développer des plaies de lit.