Le président de Desjardins voit des signaux positifs pour l’économie régionale

Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, estime que le Saguenay-Lac-Saint-Jean tire bien son épingle du jeu dans le contexte actuel de transformation de l’économie et de la société.

Il était l’invité de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord mercredi midi pour discuter des perspectives d’avenir économique de la région.

Sa dernière visite remontait à avant la pandémie. Selon Guy Cormier, les milieux d'affaires doivent composer avec des changements majeurs depuis ce temps.

Selon lui, plusieurs indicateurs sont au vert pour l’économie dans la région.

Il y a des investissements qui ont été annoncés, il y a un solde migratoire qui est positif. Depuis 2019, il y a plus de gens qui sont allés au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu’il y a de gens qui ont quitté la région. Ça aussi, c'est positif. Alors oui, ça génère des enjeux de logement, mais c'est clair qu'un projet comme ce qu'on voit au port, bien c'est de l'argent qui est injecté dans la région et ça stimule l'économie dans un contexte de ralentissement anticipé , a-t-il commenté à l’occasion d’une entrevue accordée à l’émission C’est jamais pareil, en faisant référence au prêt de 105 millions de Québec pour amener des infrastructures municipales au port de Saguenay.

Moins de services en présentiel

Concernant la fermeture et le déménagement de certains points de service dans de petites communautés et le non-remplacement de guichets automatiques, le grand patron de Desjardins mentionne qu’il recherche l'équilibre entre les services de proximité et ceux offerts en ligne.

Desjardins est là, Desjardins a toujours été là et Desjardins aujourd'hui est encore l'institution financière la plus présente sur le territoire québécois. Avec plus de 700 points de service, plus de 1600 guichets automatiques, il n’y a aucune autre institution financière qui est aussi présente que nous et c'est ce que l'on veut demeurer, mais on le voit là, il y a beaucoup de points de service qui sont peu utilisés. Les gens veulent avoir des services technologiques les plus efficients, les plus rapides, les plus simples , a-t-il enchaîné.

