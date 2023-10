Dans les coulisses des décisions de la Banque du Canada

À l’approche de la prochaine décision de la Banque du Canada sur son taux directeur, d’anciens sous-gouverneurs qui étaient jadis à la table de délibérations offrent un éclairage sur le jeu d’équilibriste auquel se soumet le conseil de direction huit fois par an.

Chaque fois, ses six membres décortiquent la conjoncture économique au pays et à l’international pour prendre une décision qu’ils tentent ensuite de justifier aux analystes financiers, aux politiciens et, surtout, à la population.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Souvent, les choses ne sont pas simples , remarque Paul Beaudry, qui a été sous-gouverneur de la Banque du Canada et membre du conseil de direction pendant plus de quatre ans avant de tirer sa révérence en juillet dernier.

L’économiste, qui est aujourd’hui professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, soutient que les membres du conseil sont fréquemment confrontés à des indicateurs économiques qui pointent dans des directions opposées.

Dans sa plus récente décision (Nouvelle fenêtre), la Banque du Canada s’est, par exemple, dite préoccupée par la persistance des pressions inflationnistes, ce qui suggère une hausse potentielle du taux directeur pour ramener l’inflation dans sa fourchette cible de 1 à 3 %.

Rappel : Le mandat de la Banque du Canada est avant tout de maintenir l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible . Sa cible est fixée à 2 %, mais la banque centrale tolère des hausses de prix de 1 à 3 %. Ce mandat, qui n’a essentiellement pas changé depuis 30 ans, est réévalué tous les cinq ans par le gouvernement fédéral.

Au même moment, l’économie canadienne montre des signes de ralentissement et un nombre croissant de ménages et d’entreprises font face à des enjeux d’insolvabilité, notamment en raison des coûts d’emprunt élevés.

Publicité

Des centaines d’économistes regroupés dans les quatre principaux départements de la Banque du Canada suivants :

Analyse canadienne

Analyse internationale

Analyse des marchés financiers

Stabilité financière

Leur rôle est de défricher ces indicateurs.

Ouvrir en mode plein écran Fondée en 1935, la Banque du Canada emploie plus de 2000 employés. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Leurs analyses alimentent en grande partie les délibérations du conseil de direction.

Publicité

Chacun [des membres] va faire valoir certains éléments qu’il estime plus importants. [...] À la fin, ce sont les arguments les plus convaincants qui l’emportent , indique M. Beaudry.

Une approche différente des États-Unis

En marge de chaque décision, le conseil de direction se réunit à quelques reprises, parfois pendant de longues heures, pour faire mûrir la réflexion.

M. Beaudry note que lorsqu’il siégeait à la table de décision, les débats se sont toujours tenus dans un environnement sain où les divergences d’opinions menaient rarement à une impasse.

Ouvrir en mode plein écran Paul Beaudry a été sous-gouverneur de février 2019 jusqu’à sa retraite de la Banque du Canada, en juillet 2023. Photo : Banque du Canada

Compte tenu du processus décisionnel actuel, les membres du conseil de direction sont en quelque sorte condamnés à s’entendre.

Contrairement au comité responsable de la politique monétaire américaine, le conseil de la Banque du Canada ne procède pas à un vote pour fixer le taux directeur. Les membres prennent la décision collectivement et parlent d’une voix commune lorsque vient le temps de la dévoiler et de la défendre.

Je ne dirais pas que c'est fait par consensus , nuance toutefois Jean Boivin, sous-gouverneur de la Banque du Canada et membre du conseil de direction de 2010 à 2012.

Si les six membres ne s'entendent pas, c'est le gouverneur qui va trancher , explique-t-il en ajoutant que le patron de la banque centrale bénéficie d’un statut de premier parmi les pairs .

Les désaccords entre les membres servent néanmoins à nuancer le discours du conseil dans les communications qui accompagnent leurs décisions.

Ce message, dont chaque mot est scruté à la loupe, est aux yeux de M. Boivin aussi important que la décision elle-même.

Les défis de se faire comprendre

Jean Boivin, aujourd’hui directeur général du BlackRock Investment Institute, se remémore certaines décisions où la réaction des marchés financiers a surpris le conseil de direction.

À l’époque, la banque centrale tentait de resserrer sa politique monétaire après avoir fait plonger le taux directeur durant la crise financière de 2008, une situation qui n’est pas sans commune mesure avec celle des derniers mois.

M. Boivin se souvient de s’être réuni d’urgence avec ses collègues pour recalibrer le message entre la publication du communiqué officiel et la conférence de presse, habituellement tenue une heure plus tard.

On peut augmenter les taux, mais ça peut mener à des résultats complètement différents si les marchés comprennent un autre message que celui qu’on a vraiment en tête , dit-il.

Faire passer un message auprès d’un auditoire avec des préoccupations et des niveaux de littératie financière si diversifiés demeure un défi pour la Banque du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Chaque annonce sur le taux directeur est suivi d'une conférence de presse. (Image d'archives) Photo : Reuters / PATRICK DOYLE

Le problème, c'est que plus on essaie d'être clair avec les marchés financiers, plus c'est difficile d'avoir une histoire simple qui permet aux Canadiens de comprendre les vraies justifications derrière [la politique monétaire].

Quatre fois par an, la Banque du Canada présente en même temps que sa décision sur son taux directeur un rapport sur la politique monétaire. Le document lui permet d’étayer davantage son évaluation de la conjoncture économique canadienne.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Depuis cette année, la banque centrale publie également un résumé des délibérations du conseil de direction (Nouvelle fenêtre), une mesure qui vise à accroître la transparence de son processus décisionnel.

Malgré tout, M. Boivin estime que la Banque du Canada a eu de la difficulté à justifier ses 10 hausses de taux depuis mars 2022, l’exposant aux critiques d’une partie de la population et de certains politiciens.

La Banque du Canada : une tour d’ivoire?

En septembre dernier, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et celui de l’Ontario, Doug Ford, ont exhorté le gouverneur de la Banque du Canada de ne pas augmenter à nouveau son taux directeur.

En point de presse, le premier ministre ontarien a même accusé Tiff Macklem de tenter de tuer l’économie .

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a critiqué sévèrement le travail de la Banque du Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les membres du conseil sont-ils influencés par ces critiques? Oui et non , répond M. Beaudry.

La Banque du Canada essaie de prendre en compte ce qui se passe [au pays] et ce que les Canadiens pensent. [...] Les politiciens sont l’une des voix à l’intérieur de ça, donc il faut voir s’ils [énoncent] des éléments raisonnables ou non , ajoute-t-il.

À ses yeux, ces critiques illustrent surtout l’importance de l’indépendance de la banque centrale.

Quand la situation [économique] devient difficile, il va y avoir des compromis à faire à long terme et à court terme.

Une institution comme la Banque du Canada essaie de prendre en compte à la fois les coûts et les bénéfices à court terme, mais aussi ceux à long terme. Les politiciens par nature ont [une vision] un peu plus court terme , plaide M. Beaudry.

Sans remettre en question le besoin d’indépendance de la Banque, la sénatrice et économiste Diane Bellemare décrivait récemment au micro de Midi Info la Banque du Canada comme une institution repliée sur elle-même dont les dirigeants sont déconnectés de la réalité.

Elle critiquait notamment le manque de points de vue externes dans la prise de décision sur la politique monétaire.

En janvier dernier, la Banque du Canada a ajouté pour la première fois à son conseil de direction un membre non dirigeant externe . La mesure avait pour objectif d’intégrer des points de vue diversifiés dans [le] processus décisionnel [de la Banque] .

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Vincent a été nommé en janvier 2023 au poste de sous-gouverneur non dirigeant externe à la Banque du Canada. En parallèle de son mandat au sein du Conseil de direction, il est professeur d'économie à HEC Montréal. Photo : Banque du Canada

L’initiative est loin d’être inusitée. Le comité de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre compte quatre membres externes parmi les neuf qui siègent à sa table de décision. La banque centrale néo-zélandaise en compte pour sa part trois parmi ses sept membres.

Le pour et le contre de la transparence

Avec la publication d’un résumé des délibérations du conseil de direction, la Banque du Canada tente de rendre son processus décisionnel plus transparent.

Ces efforts sont bienvenus pour Paul Baudry qui souligne l’importance de présenter au public les dilemmes auxquels font face les membres du conseil.

Jean Boivin prévient toutefois des dangers d’étaler sur la place publique les divergences d’opinion de ceux qui se retrouvent à la table de décision.

Il évoque notamment l’exemple des États-Unis où le vote des membres du comité de la politique monétaire est rendu public. Les membres partagent également leurs propres prévisions économiques et font des discours dans lesquels ils présentent des opinions parfois aux antipodes.

Ouvrir en mode plein écran Le comité de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine est composé de 12 membres, soit les septs membres du conseil des gouverneurs, le président de la Réserve fédérale de New York et quatre des 11 autres présidents des banques régionales. (Image d'archives) Photo : Getty Images / Kevin Dietsch

Ça fait partie de la nature humaine de vouloir se démarquer en prenant une position plus marquée. [...] Ça permet d'attirer l’attention , remarque l’économiste.

Cette dynamique-là, ça crée dans certains cas plus de bruit que de clarté.

Et récemment, du bruit entourant les décisions de la Banque du Canada, il y en a déjà beaucoup. La banque centrale mettra à jour sa politique monétaire mercredi matin.

Avec des informations de Philippe de Montigny