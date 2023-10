La radio communautaire Envol 91 FM confie sa direction générale à Louis Gauthier

Sans direction générale depuis le 20 juillet, la radio communautaire manitobaine Envol 91 FM a annoncé mercredi la nomination de Louis Gauthier au poste de directeur général.

Louis est un rassembleur, un homme d’écoute et d’action qui a le leadership qu’il faut pour mener à bien les objectifs de la radio de prendre sa place au cœur de la communauté francophone du Manitoba et d’offrir une programmation radiophonique diversifiée de qualité, reflétant les [voix] multiples de la francophonie manitobaine , affirme la présidente du conseil d'administration de la radio communautaire francophone du Manitoba, Blandine Tona, dans un communiqué de presse.

Originaire du Québec, Louis Gauthier revient s'installer dans la capitale manitobaine. Il a étudié dans les années 1980 à l'Université du Manitoba et a été journaliste à Radio-Canada à Winnipeg.

En plus d'avoir travaillé pour le diffuseur public au Québec, Louis Gauthier vient avec une expérience riche et diversifiée de gestionnaire et d'entrepreneur , indique le communiqué.

Louis Gauthier occupe un rôle de chroniqueur à Envol 91 FM, ajoute le communiqué.

Ce nouveau défi me permet de rendre à ma communauté de cœur ce qu’elle m’a donné à un moment important de ma vie , dit Louis Gauthier dans le communiqué de presse.

Il commentera sa nomination lors d'une conférence de presse jeudi. En attendant, il réagira à sa nomination, mercredi après-midi, lors de l'émission du retour à la maison d'Envol 91 FM.

Publicité

Congédiement de l'ancienne DG et affaire en cour

L’ancienne directrice de la radio communautaire Envol 91 FM, Fatimaty Gueye, affirme qu’elle a été congédiée injustement et demande à la justice d’ordonner sa réintégration à son poste.

Le juge Alain Huberdeau, de la Cour du Banc du Roi, a entendu le 10 octobre les arguments des avocats des deux parties.

Le juge a mis en délibéré sa décision.