Une grève générale illimitée pour le transport scolaire au Saguenay dès le 30 octobre

Des chauffeurs d'autobus du Saguenay annoncent une grève générale illimitée dès le 30 octobre.

Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay–Lac-Saint-Jean–CSN et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay–CSN, dont les membres sont sans contrat de travail depuis le 30 octobre, ont envoyé un second avis de grève au ministère du Travail mercredi.

Josée Dubé, la présidente du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN, espère que l'employeur pourra réagir avant cette date.

Lors de la dernière séance de conciliation, l’employeur s’est volatilisé sans avertir alors que le syndicat aurait voulu échanger avec lui avant qu’il ne quitte la table de négociation. L’employeur dispose donc d’un bon temps de réflexion avant que la grève ne soit déclenchée et nous espérons qu’il prendra cette période pour revenir négocier , a-t-elle déclaré par communiqué.

Si les négociations ne trouvent pas de conclusion avant le 30 octobre, les parents dont les enfants sont inscrits à des écoles qui font partie des centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière, ainsi qu'à l'école Riverside, devront composer avec cet arrêt de travail.

Casse-tête pour les parents

Mère de deux enfants qui fréquentent des établissements d'enseignement situés dans l'arrondissement de Jonquière, Valérie Lecompte redoute cette grève pour ce qui est de l'organisation familiale.

Si trouver des solutions pour les deux journées de grève qui ont eu lieu lundi et mardi s'est avéré plutôt simple, selon elle, le faire pour une plus longue période pourrait être beaucoup plus compliqué. « Se réorganiser pour plusieurs jours consécutifs, ça va vraiment devenir un casse-tête. Il y a des matins où je ne peux pas m'absenter du travail, j'ai des réunions ou des tâches à accomplir », souligne Mme Lecompte, qui fait également partie du conseil d'établissement de l'École secondaire des Bâtisseurs, à Jonquière.

C'est sûr que je souhaiterais que les moyens de pression cessent parce qu'il y a une entente au niveau de leur convention collective.

Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay–Lac-Saint-Jean–CSN compte 148 membres, tandis que le Syndicat du transport scolaire du Saguenay–CSN rassemble 77 chauffeurs. En juin, les deux syndicats ont respectivement voté un mandat qui leur permet d'aller jusqu'à la grève générale illimitée.