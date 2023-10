La Société d’Habitation du Québec (SHQ) accuse du retard dans l’installation des unités modulaires d’habitation à Maria et à Gaspé qui devaient accueillir les travailleurs de la santé et leur famille qui arrivent de l’international.

Le directeur des communications et des relations externes de la SHQ , Sébastien Olivier, indique que le délai de livraison s'explique par un retard dans l’appel d'offres pour aménager des terrains.

La société signera d’ici quelques jours des contrats avec deux fournisseurs pour la construction des unités.

L’adjoint au président-directeur général (PDG) et aux relations avec les médias au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, Lou Landry, assure toutefois que l’organisation avait prévu que le personnel de la santé arriverait avant que les unités modulaires soient prêtes.

La bonne nouvelle c'est que tous les arrivants ont un toit pour leur arrivée.

Certaines solutions sont temporaires ou transitoires avant de migrer, soit vers les modulaires lorsqu'ils seront prêts, ou encore, vers des logements permanents dans la communauté , détaille-t-il.

Le maire de Maria, Jean-Claude Landry, assure pour sa part que sa municipalité est prête à accueillir les familles qui arrivent vendredi.

Il y a eu des appels dans la communauté et c’est sûr qu’il y a de l’hébergement, des hôtels, et des hébergements touristiques [à leur disposition]. Tout le monde aura un toit et quand ils seront disponibles, les unités modulaires seront prêtes à les accueillir , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Maria, Jean-Claude Landry, participera à une activité d'accueil des travailleurs étrangers dans le domaine de la santé le 26 octobre prochain. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Jean-Claude Landry

La SHQ estime que les unités modulaires devraient être prêtes à accueillir les travailleurs étrangers et leur famille en janvier.

La Société, en partenariat avec les municipalités de Maria et de Gaspé, devait implanter cinq de ces logements à Gaspé et dix à Maria cet automne.

Sébastien Olivier précise que le projet a été légèrement modifié pour des raisons d’espace et de conception. Huit unités modulaires seront finalement installées à Gaspé et huit à Maria, pour un total de 16 logements conteneurs.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur des communications et des relations externes de la Société d'Habitation du Québec, Sébastien Olivier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada