Branle-bas de combat pour les vignettes Tempête dans le centre-ville

Mettre la main sur une vignette Tempête peut être un véritable parcours du combattant pour les résidents des quartiers centraux qui dicte aussi comment ils devront se débrouiller cet hiver. Même avec huit appareils branchés sur le site de la Ville de Québec lors de la mise en vente, Évelyne Germain, une résidente du quartier Saint-Sauveur, n’est pas arrivée à se procurer un des précieux sésames.

Ça va vraiment influencer notre qualité de vie pendant l’hiver. Ça a l’air anodin, mais ce ne l’est pas, tout le temps pris quand la vie va vite et qu’on doit travailler , souligne-t-elle.

Les vignettes donnent accès à un stationnement extérieur de la Ville lors des opérations de déneigement et quand les rues doivent être vidées. Pour les arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières, elles étaient mises en vente le 11 octobre à partir de 19 h sur le site de la Ville de Québec.

C’était prévu dans mon agenda depuis longtemps. Je n’avais rien prévu avant parce que je savais que ça serait stressant , relate la résidente de Saint-Sauveur. Ça fait trois ans qu’elle tente sa chance pour avoir une des 20 places du stationnement Lucien-Borne, le plus près de chez elle.

Nombre de vignettes offertes par secteur pour l’année 2023-2024 Dans la basse-ville 365 Dans la haute-ville 42 Dans Limoilou 120 Dans l’arrondissement des Rivières 46 Source : Ville de Québec

Les vignettes ne sont disponibles qu’en quantité limitée, donc elles s'envolent rapidement. À l’heure de la publication, chacun des espaces de stationnement au centre-ville a déjà trouvé preneur.

L’an passé, Évelyne Germain s’était connectée avec trois appareils, mais cette année, son copain et elle ont sorti le gros jeu. On a utilisé quatre réseaux différents en se disant que les ordinateurs allaient déceler des adresses IP différentes alors on a peut-être plus de chance. On avait mon LTE, son réseau, chacun nos téléphones, chacun nos ordinateurs de job, chacun nos ordinateurs personnels. Alors on avait comme huit appareils électroniques , dit-elle en rigolant.

Il y a vraiment un décalage entre le nombre de places disponibles puis le nombre de personnes qui en ont besoin.

Elle compare la situation au décompte du jour de l’an, alors qu’ils avaient tous les deux les yeux rivés sur l'horloge. Finalement, lorsque l’heure arrive, ils ne se retrouvent pas en bonne position sur aucun de leurs appareils, sauf pour un, le téléphone d’Évelyne, où elle est en 85e place.

Il y avait de l’espoir, mais il ne sera que de courte durée. Lucien-Borne était déjà complet, alors je suis allé voir pour en prendre un autre, mais il était déjà complet aussi. C’est comme quand t’achètes des billets de festival couru, puis là c’est comme la course et tu es super stressée , illustre-t-elle.

Sara Downs a vécu la même expérience, elle qui est arrivée dans le quartier Saint-Sauveur tout récemment, s'apprête à y passer son premier hiver. Elle s’était bien fait avertir par sa fille qui y réside déjà que ce n’était pas simple de se procurer une des vignettes de la Ville.

Le soir de la vente, elle s’est donc aussi préparée en conséquence, avec carte de crédit, numéro de plaque et nom des deux stationnements convoités sous la main. Elle avait même prévu trois appareils électroniques pour tenter sa chance.

Je me suis branché à 18 h 30, sachant qu’il y avait la salle d’attente virtuelle. Je voyais les minutes passées et j’ai finalement pu me connecter avec un de mes appareils vers 19 h 25 et dans le coin, c’était déjà tout écouler , raconte-t-elle.

Le stress et la qualité de vie en hiver

Toutes les deux n’ont pas encore trouvé de plan B pour leur auto cet hiver. D’autres options existent, certains commerces et propriétaires louent leurs espaces de stationnement non utilisés les nuits de déneigement, mais ce n’est pas nécessairement évident de s'organiser pour en trouver à temps et pas trop loin.

Ouvrir en mode plein écran Lors des opérations de déneigement, ceux qui ont l'habitude de se stationner dans la rue doivent trouver une alternative. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Ça aurait été plus facile d’avoir la vignette. C’est plus l’incertitude que d’autre chose qui me chicote. Ça ajoute un petit stress hivernal non nécessaire , croit pour sa part Sara Downs.

Cette année, il faut ajouter un défi supplémentaire pour les résidents de la Basse-Ville. Avec les travaux dans le stationnement Dorchester, derrière l’édifice de la Fabrique, et l’incertitude pour le stationnement de l’ancien restaurant Kalimera, il y aura beaucoup moins d’espaces disponibles.

Ouvrir en mode plein écran Le stationnement Dorchester ne sera plus disponible cet hiver en raison des travaux qui y sont menés. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ça engendre beaucoup de stress futur pour l’hiver, je vais la mettre où mon auto. Je vais la laisser à la job? Moi, je pense à la laisser chez mes parents à Duberger, puis revenir en bus. Ça commence à être beaucoup de temps pris pour la situation , envisage Évelyne Germain.

L’option de faire affaire avec un propriétaire privé peut aussi coûter plus cher en fonction du nombre de nuits de déneigement. Sara Downs s’attend à devoir payer entre 10 et 20 $ à chaque fois qu’elle devra trouver une place pour son automobile.

D’autres personnes qui ont des espaces de stationnement offrent des tarifs payables mensuellement, ce qui arrive au total parfois plus cher que le prix d’une vignette de la Ville à 114,98 $, cet hiver.

Questionnements sur la façon de faire

Les deux résidentes de Saint-Sauveur se demandent si on ne pourrait pas améliorer le système de la Ville. C’est vrai pendant le processus, je me disais que c’est pas normal que ça soit aussi aléatoire, et en même temps, il y a plein de monde qui ne le savait pas que c’était la soirée des vignettes , affirme Évelyne Germain.

De son côté, Sara Downs suggère que le nombre d’espaces prend aussi en compte la taille des automobiles. Selon elle, la Ville pourrait tolérer des petits débordements dans le nombre de places prévues par stationnement lorsque les véhicules sont plus petits.

Les deux se demandent aussi si toutes les vignettes sont réellement utilisées toutes les nuits de déneigement. Il y a peut-être plein de soirs où les vignettes ne sont pas utilisées et que d’autres personnes pourraient les utiliser. Je ne sais pas si le système pourrait être conçu de cette façon-là, un peu comme le prêt de passe pour le festival d’été , avance Évelyne Germain.

D’autres villes aussi ont différentes façons de fonctionner qui viennent aussi avec leur propre gymnastique. Par exemple à Montréal, les côtés de rues ne sont pas déneigés le même soir, permettant ainsi le stationnement sur au moins l’un des côtés.

À l'heure de la publication, la Ville de Québec n'avait pas encore répondu aux questions envoyées.