C’est le début du service de sage-femme dans La Côte-de-Gaspé

Dès janvier prochain, il sera possible d’accoucher sous la supervision d’une sage-femme à l’hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé. Alexandra Ross Rioux, originaire de Gaspé, a commencé à effectuer les premiers suivis de grossesse.

Mme Ross Rioux pratique le métier de sage-femme depuis 2021, d’abord à Montréal et maintenant en Gaspésie, depuis son embauche par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Gaspésie le mois de mai dernier.

Alexandra Rioux-Ross est la première sage-femme dans La Côte-de-Gaspé. (Photo d'archives)

Présentement, la sage-femme suit six femmes. Sinon, il y a d’autres familles que j’ai commencé à voir à travers des suivis conjoints avec des infirmières et des médecins qui font partie de l’équipe de périnatalité sociale , explique Mme Ross Rioux.

[Alexandra] a été en poste à temps partiel durant toute la période estivale […]. Elle a préparé les lieux, les ententes avec les partenaires. Il y avait du travail à faire à l’arrière-scène pour mettre en place ce type de service. Le tout est prêt à l’heure actuelle , mentionne la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie, Connie Jacques.

La présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie, Connie Jacques (Photo d'archives)

Le port d’attache de cette nouvelle ressource se situe au pavillon Cantin du CLSC de Gaspé, voisin de l’hôpital. Or, Mme Ross Rioux ne sera pas disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24.

Lorsque la sage-femme n’est pas disponible, la famille doit se tourner vers l’équipe médicale qui l’accueillera à l’hôpital de Gaspé , souligne la PDG adjointe du CISSS .

Nous avons une ligne téléphonique qui nous permet d’être en contact, quand Mme Ross Rioux n’est pas disponible, avec le secrétariat qui oriente la clientèle pour leur prise de rendez-vous , ajoute Connie Jacques.

Les services de sage-femme ont officiellement débuté dans La Côte-de-Gaspé.

Étant donné que Mme Ross Rioux est l'unique sage-femme pour le moment dans La Côte-de-Gaspé, les accouchements seront offerts seulement au centre hospitalier de Gaspé.

Les autres lieux d’accouchement sous les soins de sage-femme, soit le domicile ou les maisons de naissance lorsqu’elles existent, ne sont pas possibles parce qu’on doit être toujours deux sages-femmes lors d’un accouchement , indique Alexandra Ross Rioux.

Les services d’accompagnement par une sage-femme dans La Côte-de-Gaspé avaient été annoncés par le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, en mars dernier.

12 ans plus tard

Le collectif Accès sage-femme Côte-de-Gaspé accueille très favorablement l'entrée en poste de la première sage-femme dans les environs.

C'est 12 ans de lutte pour avoir un service de sage-femme à Gaspé. C'était avec beaucoup d'émotion qu'on a assisté à l'ouverture [du service] et été témoin des premiers suivis de grossesse , raconte Nastassia Williams, la porte-parole d'Accès sage-femme Côte-de-Gaspé.

On est extrêmement heureuse de ce qui commence présentement.

Nastassia Williams est également coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives)

Pour Mme Williams, il est primordial que le CISSS de la Gaspésie poursuive ses démarches pour développer un service de sage-femme complet.

Un service sage-femme de base, en fait, c'est un suivi complet en continu d'accompagnement jusqu'au moment crucial de l'accouchement et ensuite du post-partum. […] , explique la porte-parole. C'est important pour nous que le CISSS continue de faire des pressions et de faire le travail nécessaire pour accueillir une équipe qui sera de trois et éventuellement vers une équipe de cinq sages-femmes , ajoute Nastassia Williams.

Le CISSS de la Gaspésie a déjà mentionné qu'il effectuerait le travail en plusieurs phases. Il indique avoir entamé les démarches auprès du ministère de la Santé pour embaucher une deuxième sage-femme.

En marge de cette annonce, des rassemblements sont prévus dimanche à Gaspé et à Carleton, à l'invitation des collectifs Accès sage-femme des deux secteurs. Cette mobilisation citoyenne vise à dénoncer les conséquences du projet de loi 15 sur la profession de sage-femme au Québec.

Interruptions à répétition

Depuis la mi-juin, le service d’obstétrique à Gaspé a été victime de sept interruptions de services.

Le CISSS de la Gaspésie a également été dans l’obligation de fermer le service d’obstétrique du centre hospitalier une semaine sur deux durant tout l’été.

Mme Jacques admet toutefois que le service obstétrique n’est pas à l’abri d’une éventuelle fermeture en raison d’un manque de main-d’œuvre infirmière.

On travaille très, très fort pour ne pas avoir d’autres ruptures de services, mais nos équipes sont très petites. Il n’y a pas beaucoup de monde et ça ne prend pas grand-chose pour déstabiliser l’offre de services , précise Mme Jacques.

Je peux juste voir l’arrivée d’une sage-femme comme une aide à l’équipe déjà en place, comme on a vu dans la Baie-des-Chaleurs.

C’est une valeur ajoutée pour le service d’obstétrique , fait valoir pour sa part Alexandra Ross Rioux. En fait, la sage-femme vient prêter main-forte où c’est plus fragile.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et Sarah Gagnon-Piché