De fortes quantités de pluie sont attendues sur les côtes du sud de la Colombie-Britannique, et notamment sur l’île de Vancouver. Mercredi matin, le Centre de prévision des régimes fluviaux a placé la côte sud-ouest de l’île, de Bamfield à Sooke, au niveau 2 « veille inondation ».

Cette partie de l’île était concernée par une alerte de niveau 1 (3 niveaux au total) depuis mardi soir. Le Centre de prévision des régimes fluviaux a néanmoins rehaussé son niveau d’alerte, estimant que les rivières montent rapidement en raison des fortes pluies tombées pendant la nuit. Les rivières autour de Bamfield (rivière Sarita, ruisseau Carnation) ont atteint des débits qui, statistiquement, sont observables tous les 10 ans .

Le reste de l’île est, lui, placé au niveau 1. C'est le cas aussi pour les environs de Whistler et une partie de la côte Sunshine. Des inondations mineures seraient alors possibles dans les zones de basse altitude.

Ces débits importants sont liés à l’épisode de pluie qui a commencé depuis mercredi matin. Il concerne une bonne partie de l’île de Vancouver, la côte Sunshine, la baie Howe, les environs de Whistler ainsi que la zone du Grand Vancouver.

Une accalmie attendue jeudi

Environnement Canada fait savoir qu’ un système météorologique du Pacifique s'immobilisera sur la région, apportant ainsi une grande quantité d'humidité subtropicale. La pluie forte cessera peu à peu tôt jeudi .

Des avertissements d'Environnement Canada sont en cours jusqu’à jeudi matin par endroits. Des secteurs pourraient recevoir de grosses quantités de pluie. Ainsi, entre 180 et 200 mm d’eau sont attendus sur la côte ouest de l’île de Vancouver.

La partie intérieure de l’île devrait, elle aussi, recevoir beaucoup d’eau, avec 80 à 120 mm prévus. La quantité la plus importante est attendue près de Gold River.

Prudence sur les routes

Sur le continent, les météorologues ont également publié une alerte. La partie la plus touchée devrait être celle qui concerne le corridor Sea-to-Sky, entre Squamish et Whistler. Les conditions météorologiques peuvent changer soudainement dans les montagnes, rendant les conditions routières dangereuses , prévient Environnement Canada. Entre 60 et 120 mm de pluie sont attendus dans cette zone.

Un avis de circulation a été publié pour la route 4 à l'est de Port Alberni en raison des précipitations attendues qui pourraient entraîner des débris sur la portion de la route qui a été endommagée et fermée à plusieurs reprises plus tôt cette année en raison d’arbres tombés à la suite d’un feu de forêt.

Être prêt

Lors des épisodes de fortes précipitations, les habitants des zones concernées sont invités à se tenir prêts à réagir en conséquence. Il est notamment conseillé de préparer un sac d'urgence à emporter, de se tenir loin des cours d'eau et de ne pas conduire sur une route inondée. Avant l'arrivée de l'épisode pluvieux, les conduites pluviales et les gouttières peuvent être dégagées.