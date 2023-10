Un Sherbrookois accusé d’avoir agressé à répétition sa fille et son amie

Un homme de Sherbrooke qui aurait agressé sexuellement à répétition pendant plus de trois ans sa fille et une amie de cette dernière, toutes deux âgées de 14 ans, doit répondre de multiples chefs d’accusation. C’est une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) qui aurait permis à ces crimes de cesser.

L’accusé, âgé de 52 ans, a été arrêté à la fin du mois de septembre. Il fait face à 11 chefs d’accusation, dont dix de nature sexuelle. Il est notamment accusé d’inceste, d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels. Il aurait aussi rendu accessible du matériel sexuellement explicite dans le but de commettre ces agressions.

Le père, dont l'identité ne peut être dévoilée pour protéger celles des victimes, aurait également perpétré des agressions sexuelles sur sa fille en utilisant une arme et en tentant de l’étouffer ou de l’étrangler.

Lors de son arrestation, l’accusé aurait été en possession de méthamphétamine.

Publicité

Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 7 janvier 2020 et le 19 avril 2023. Ils auraient été commis au domicile de l’accusé et sur son lieu de travail.

Pendant longtemps et avec beaucoup de manœuvres, l'accusé a consacré beaucoup d'énergie à manipuler ses victimes afin de les amener à ultimement se soumettre ou à participer aux infractions sexuelles qu'il a commises , affirme la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Marie-Eve Phaneuf.

L’accusé demeurera détenu pendant les procédures judiciaires. Compte tenu du nombre d'infractions, compte tenu de la manipulation qui avait lieu entre l'accusé et ses deux victimes et compte tenu du non-respect par l'accusé des conditions qui avaient été imposées par la DPJ et également de la gravité tant objective que subjective des crimes, [le Tribunal] a jugé que sa détention était nécessaire , rapporte Me Phaneuf.

L’homme sera de retour au palais de justice de Sherbrooke le 10 novembre.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau