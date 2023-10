La récente décision du gouvernement Legault de hausser les frais de scolarité des étudiants universitaires étrangers et originaires des autres provinces canadiennes porte atteinte à la réputation internationale de Montréal, estime la mairesse de la métropole, Valérie Plante.

En conférence de presse, mercredi, la mairesse affichait son incompréhension face à la décision de Québec. Je ne vous cacherai pas que la décision de la CAQ a pris tout le monde par surprise. Ça porte un coup dur à la réputation internationale de la métropole du Québec , a-t-elle déclaré.

Il y a une atteinte à la réputation de Montréal en termes de ville universitaire, de ville d’accueil; d’une ville qui veut se démarquer à l’international au niveau économique , a poursuivi Mme Plante.

Je suis allée tâter le pouls, parler avec le milieu économique. J’entends les préoccupations, et les préoccupations, elles sont grandes.

Le milieu économique va vous le dire […] les universités sont extrêmement mobilisées pour faire rouler notre économie. Pour faire en sorte que Montréal soit une ville qui est attractive, intéressante, dynamique, pour faire venir des étudiants, des talents, des investisseurs et des investissements.

Vendredi dernier, les ministres Pascale Déry (Enseignement supérieur) et Jean-François Roberge (Langue française) ont annoncé l’imposition d’un tarif plancher pour tous les étudiants non québécois inscrits au 1er cycle et au 2e cycle professionnel.

Les étudiants canadiens non résidents du Québec devront désormais payer un tarif équivalent à ce que coûte la formation au gouvernement. Leurs frais de scolarité passeront de 8992 $ à environ 17 000 $, a estimé la ministre Déry. Pour les étudiants internationaux, le tarif plancher sera quant à lui porté à près de 20 000 $, et ce, dès l’automne 2024.

Ces mesures sont destinées, selon le gouvernement Legault, à corriger le déséquilibre financier entre les réseaux francophone et anglophone, aggravé par l'adoption, par le gouvernement libéral de Philippe Couillard, d'une politique de déréglementation. Cette politique a permis aux universités anglophones d’engranger 282 millions de dollars entre 2019 et 2022, contre 47 millions seulement pour les 10 établissements du réseau de l'Université du Québec.

Lorsque des dizaines de milliers de personnes arrivent sur l'île de Montréal sans maîtriser le français, c'est évident que ça peut avoir un effet anglicisant sur la métropole , déclarait notamment le ministre Roberge.

Objectif commun

Or, même si l’objectif est louable, une telle politique ne peut, selon Valérie Plante, que nuire au rayonnement et à l’attraction qu’exerce la métropole dans le monde.

On partage tous et toutes la même préoccupation de protéger et de valoriser la langue française. C’est sans équivoque. On est fiers d’être la métropole francophone des Amériques , a-t-elle assuré.

Maintenant, je pense qu’on peut accomplir cet objectif-là sans pour autant se pénaliser d’étudiants et de talents dont on a besoin pour, entre autres, faire rouler l’économie, remplir des secteurs comme l’intelligence artificielle dont on est très fiers, ou encore Northvolt, qui s’en vient dans la région.

Considérant ces enjeux, la mairesse, sans réclamer ouvertement l’abolition de ces mesures, a invité le gouvernement du Québec à ouvrir le dialogue et à aller à la rencontre de l’ensemble des institutions universitaires québécoises pour éventuellement trouver d’autres solutions.

C’est un gouvernement qui aime la langue française, c’est un gouvernement qui aime l’économie. Moi je pense qu’on peut faire les deux.

Quand on souhaite ramener de la vie dans le centre-ville, qu’on veut remplir les tours à bureaux, quand on veut que ce soit dynamique dans notre ville, ça nous prend un ensemble d’étudiants, un ensemble de talents et les universités, c’est ce qu’elles accomplissent , a cru bon de rappeler la mairesse de Montréal au gouvernement caquiste.

François Legault garde le cap

Mardi, le premier ministre François Legault a exclu tout retour en arrière, lors d’une rencontre avec la presse parlementaire. Cela, en dépit des nombreuses critiques qui proviennent notamment du milieu des affaires, des universités et de la presse anglophones.

Tout en assurant que ces mesures ne se voulaient pas contre les anglophones , le premier ministre a expliqué qu’il fallait inverser cette tendance qui accélère, selon lui, l'anglicisation au Québec.

Les nouvelles règles permettront notamment au ministère de l’Enseignement supérieur de récupérer un montant forfaitaire pour chaque étudiant non québécois et de réinvestir ces sommes dans les universités francophones, moins populaires que les établissements anglophones auprès de cette clientèle , a expliqué M. Legault.