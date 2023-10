Alors que l’annonce de Québec de hausser les droits de scolarité des étudiants universitaires canadiens et étrangers du premier cycle et du deuxième cycle professionnel suscite des craintes et du mécontentement depuis vendredi dernier, François Legault persiste et signe. À l’Université Bishop’s, on craint des impacts « destructeurs ».

On n’est pas là pour blâmer qui que ce soit, mais pour trouver des solutions qui tiennent compte de notre réalité. On n’est pas là non plus pour remettre en doute les objectifs gouvernementaux, notamment l’appui de la langue française. Un objectif auquel les universités de langue anglaise souscrivent , lance d’emblée Sébastien Lebel-Grenier, principal et vice-chancelier de Bishop’s.

Ce dernier indique néanmoins que cette nouvelle politique de Québec aura des impacts majeurs pour les universités anglophones de la province. Il faut qu’on s’assoie tous ensemble et qu’on détermine comment ensemble on peut aider le gouvernement à atteindre ses objectifs sans avoir d’impacts destructeurs pour la province du Québec.

Il y a beaucoup d’éléments qui sont faux

Mardi, François Legault a prévenu qu'il ne fera aucun compromis sur la question, dans la mesure où il importe, selon lui, d'être équitable et, surtout, de renverser le déclin du français comme langue d'usage au Québec .

Pour Sébastien Lebel-Grenier, il y a beaucoup d’éléments qui sont faux et qui ne reflètent pas la réalité de la situation des étudiants canadiens hors Québec dans ce qui a été communiqué dans les médias par les différents ministres depuis plusieurs jours.

On se pose des questions sur les données qui justifieraient cette politique et de l’analyse qui a mené à ces mesures-là.

D’ailleurs, selon Sébastien Lebel-Grenier, l’Université Bishop’s qui accueille majoritairement des étudiants au baccalauréat, les étudiants canadiens qui viennent en dehors du Québec paient des frais de scolarité supérieurs à ce qu’ils paient ailleurs au Canada.

Bishop’s prêt à discuter avec Québec

M. Lebel-Grenier croit que les impacts de la politique ont besoin d’être mieux discutés et mieux étudiés . On est prêt à discuter avec le gouvernement, partager nos données et leur indiquer les vraies conséquences et les fondements qui pourraient diriger une politique qui serait plus adaptée pour atteindre les objectifs gouvernementaux , poursuit-il.

Il dit avoir reçu de nombreux appuis de la part de la communauté. On a des gens qui nous contactent et qui nous demandent comment ils peuvent nous aider. Le principal et vice-chancelier de Bishop’s anticipe d’ailleurs une « mobilisation importante dans le courant des prochaines semaines.

Sur les objectifs de fond, on a toujours indiqué au gouvernement qu’on était d’accord avec la promotion de la langue française et des mesures qui peuvent assurer sa vitalité. On se voit vraiment comme des partenaires.

En début de semaine, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, s’est portée à la défense de l'Université Bishop's. Elle dit craindre une désaffection massive de l’établissement si elle est obligée de doubler les frais de scolarité des nouveaux inscrits.

Avec les informations de Guylaine Charette