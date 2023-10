Les membres de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) ont donné mercredi un mandat de grève à leur syndicat. Ils ont voté en ce sens à 95 %.

La FEEO indique dans un communiqué qu'un mandat de grève ne signifie pas nécessairement que les enseignants débrayeront, mais que le syndicat augmente de ce fait la pression sur le gouvernement pour qu'il conclue un accord contractuel avec les enseignants à la table de négociation. Nos membres travaillent depuis plus d'un an sans contrat et leur patience est à bout , déclare la présidente de la FEEO , Karen Brown.

Ce mandat de grève fort envoie un message très clair au gouvernement , écrit-elle. Nous avons besoin que le gouvernement arrête de tergiverser et commence à négocier sérieusement sur les principales priorités de nos membres, comme fournir davantage de soutien aux élèves ayant des besoins spéciaux, reconnaître la crise du personnel dans l'éducation, proposer une offre de compensation équitable et lutter contre la violence dans les écoles.

Les négociations doivent se poursuivre ce mois-ci.

Le syndicat représentant les enseignants du secondaire public a convenu d'un processus de négociation avec le gouvernement qui verra les parties poursuivre leurs négociations jusqu'au 27 octobre, puis envoyer toutes les questions en suspens pour être résolues par arbitrage, éliminant ainsi la possibilité d'une grève.

Mais la FEEO et d'autres grands syndicats d'enseignants ont rejeté cette voie.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, considère comme extrêmement décevant le fait que la FEEO ait refusé cette occasion. Notre gouvernement est resté à la table pour éviter une grève et garder les enfants en classe , déclare-t-il dans un communiqué. La FEEO a voté en faveur d'un mandat de grève que les familles ontariennes ne veulent pas ou ne méritent pas.

L'Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario tient également des votes de grève mercredi et jeudi.

Avec des informations de la Presse canadienne.