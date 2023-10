Le CSSOB vise d’atteindre 82 % de diplomation d’ici 2027

Le Centre de services scolaire de l’Or-et-Bois (CSSOB) fixe à 82 % l’objectif de diplomation et de qualification de ses élèves d’ici 2027.

Cette cible est au coeur du nouveau Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027 adopté par le CSSOB. Des actions seront posées pour atteindre cet objectif, notamment par un suivi serré des résultats en français et en mathématiques.

La taux de diplomation après sept ans est aujourd’hui de 75 % au CSSOB pour l'ensemble des écoles secondaires, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, en progression par rapport à 2017, où il se situait à 70 %. Le directeur Jean-François Pressé soutient que la nouvelle cible est ambitieuse, mais réalisable.

Si on regarde derrière, on a fait des bonds importants. Le ministre a fixé l’objectif à 90 % pour 2030. On va s’assurer de mettre en place les conditions gagnantes avec notre personnel, nos élèves, les partenaires et les parents. Je n’ai pas d’inquiétude pour le 82 % en 2027.

Série d'objectifs

Une série d’objectifs ont aussi été fixés afin de s’assurer que les établissements soient des milieux de vie innovants, accueillants et sécuritaires. On pense entre autres à la création d’équipes collaboratrices dans chaque établissement, en plus du développement de nouveaux projets pédagogiques particuliers.

La clé, c’est la cohérence entre les objectifs du ministre, du centre de services scolaire et des établissements, qui devront arrimer leur projet éducatif à ce plan, précise Jean-François Pressé. C’est à ce niveau que pourra se faire un exercice de priorisation d’actions directes à l'élève.

Enfin, le CSSOB veut augmenter la mobilisation du milieu pour assurer la réussite de tous, notamment dans un contexte où la clientèle autochtone et immigrante est en croissance.