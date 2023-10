Le chantier s’active sur le site de l’ancienne église Sainte-Marguerite, à Trois-Rivières. Le Groupe Mouradian y construira 144 unités pour répondre au besoin grandissant de logements.

Le projet comporte des studios, des 3 ½, des 4 ½ et des 5 ½. Du nombre, 15 % des logements devraient être abordables, soit 25 d’entre eux. Les unités devraient être habitables à compter de l’automne 2024.

Ce projet de 40 millions $ s’est développé dans un contexte économique difficile selon le promoteur du projet, Georges Mouradian, qui demande un support des deux paliers gouvernementaux.

Le financement est extrêmement difficile. Il y a déjà des gestes qui ont été posés là par le fédéral avec le 5 % de TPS pour les logements construits, ça va venir aider, mais ce n’est sûrement pas suffisant , dit-il. Il invite le gouvernement à faciliter le financement de tels projets pour lancer vraiment ces chantiers-là de façon accélérée .

Logements abordables?

Le prix des loyers se situera dans une fourchette allant de 750 $ à 2400 $ par mois. Malgré tout, le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, souligne que l’esprit du Chanoine Chamberland et de ses coopératives pour des logements accessibles est encore bien vivant et reste présent dans l’esprit du projet.

C’est certain que si on regarde le prix des nouveaux logements, si on regarde juste cette fenêtre-là on peut s’outrer puis se dire que ça n’a pas de bon sens ou s’inquiéter. Maintenant, si on prend un pas de recul, dans le quartier Sainte-Marguerite, c’est beaucoup de propriétaires occupants qu’il faut garder ici , souligne l’élu.

Ouvrir en mode plein écran L'église Sainte-Marguerite, à Trois-Rivières, a été démolie à l'été 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Fortin

La question, elle est vraiment importante à savoir comment on loge les gens qui ont moins de revenus. C’est pour ça que moi je travaille fort à tous les jours pour créer une offre complète en matière d’habitation , poursuit celui qui est aussi vice-président de la table de travail sur le logement social et abordable à la Ville de Trois-Rivières.

Le promoteur Georges Mouradian dit être aussi en discussion avec les partenaires de la filière batterie pour établir une entente qui leur permettrait de réserver des logements pour les employés qui viendront s’installer à Trois-Rivières.

Avec les informations de Kassandra Lebel