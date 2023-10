Les épatants premiers pas de la garderie du Cégep de Baie-Comeau

Il y a quelque chose de réconfortant, pour Catherine Lévesque, dans la possibilité d’aller faire un câlin à son fils Gabriel, 2 ans, sans même quitter son milieu de travail. Elle travaille au Cégep de Baie-Comeau, dont la garderie en milieu communautaire fête son premier anniversaire.

Le projet pilote a été lancé juste à temps pour son retour au travail. C’était vraiment rassurant au début, moins pour lui que pour moi, de savoir qu’il n’était pas loin.

La voix de la maman de Gabriel se noie presque au sein du piaillement des six enfants qui jouent dans le local de la garderie.

Sur la Côte-Nord, où 200 enfants attendent une place en service de garde, ce projet pilote ne fait que des heureux, semble-t-il. L'horaire des parents employés du Cégep en ressort allégé. Le milieu de la petite enfance y trouve une façon d’attirer la main-d’œuvre. Même le Cégep et sa technique d’éducation à l’enfance y trouvent leur compte, puisque la garderie constitue un milieu d’observation idéal et accessible.

Pour tous ceux qui travaillent au Cégep, comme Catherine Lévesque, le projet pilote donne un sérieux coup de pouce à la conciliation travail-famille. Ça fait beaucoup moins de détours, le matin et le soir , explique Mme Lévesque, « et c’est pratique s’il arrive quoi que ce soit, s’il ne feel pas ».

Pour les enfants, la vie est belle à la garderie du Cégep. On a fait un jardin, on a fait pousser des carottes, des fèves, des radis et de la ciboulette. Les enfants ont vraiment adoré ça, ils ont tout mangé , raconte l’éducatrice Mégane Carrier. C’est elle qui s’occupe du petit groupe depuis le début du projet pilote.

Ouvrir en mode plein écran Mégane Carrier, 23 ans, a six enfants à sa charge au Cégep de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

La journée à la garderie commence avec celle des parents au Cégep de Baie-Comeau. À huit heures et demie tous les enfants sont arrivés , précise Mégane Carrier. Incrusté dans un boisé au cœur de Baie-Comeau, le Cégep est un terrain de jeu parfait. Après le dîner, on va dans la forêt, les enfants se font des cabanes, jusqu’à ce que les parents viennent les chercher , explique l’éducatrice.

Publicité

Le naturel avec lequel l’éducatrice approche les journées n’est pas accidentel. Selon Lucie Vaillancourt, la gestionnaire du projet, les garderies en milieu communautaire sont conçues pour être flexibles. Ça respecte plus le rythme de l’enfant, parce que ce sont de petits groupes et il n’y a pas de routine obligatoire , souligne-t-elle.

C’est un peu le petit frère des garderies en milieu familial , estime la gestionnaire. La différence entre ces dernières et les garderies en milieu communautaire est cruciale, et Lucie Vaillancourt fonde sur elle beaucoup d’espoirs.

En sortant le milieu de garde du domicile privé, les garderies en milieu communautaire ouvrent la porte du métier à de nouvelles éducatrices. Ça nous permet de recruter des gens qui ne voudraient pas être éducatrices chez elles, mais qui n’ont pas non plus envie de faire ça dans des installations avec une structure plus rigide , dit-elle.

Déjà, la garderie du Cégep fait des petits. La Polyvalente des Baies, elle aussi à Baie-Comeau, lui a emboîté le pas et accueille depuis quelques semaines douze petits, grâce à deux éducatrices. D’autres projets seront déposés dans les prochains temps au ministère de la Famille, selon Lucie Vaillancourt.

Un laboratoire vivant

Vicky Hains, enseignante à la technique d’éducation à l’enfance au Cégep de Baie-Comeau, profite doublement de sa garderie. D’abord, elle y dépose sa fille de 11 mois. Ensuite, elle y amène ses étudiants.

Publicité

Pour sa cohorte, avoir la garderie est un lieu d’observation idéal. Un miroir sans fin permet à une partie des élèves de prendre des notes pendant que d'autres conduisent des activités avec le groupe d'enfants.

Il y a plusieurs avantages, et le premier qui me vient en tête, c’est l’accessibilité , affirme Mme Hains.

Cette accessibilité est vraiment au cœur de la promesse que font les garderies en milieu communautaire aux parents, aux éducatrices, et au milieu de la petite enfance en général. À cette promesse aux adultes s’ajoute une autre, faite aux enfants par l’éducatrice Mégane Carrier. À 9 heures, on mange la collation et ensuite on va jouer dehors!

D’après le reportage de Catherine Paquette