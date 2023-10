Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a déclaré à un journal local qu'il « est temps que nous reprenions notre pays ». Bill Hogan a ensuite ajouté que, selon lui, le gouvernement fédéral estime « que tous les parents frappent leurs enfants ». À l’Assemblée législative, mercredi, le ministre n’a pas nié avoir fait ces commentaires, mais assure qu’ils ont été sortis de leur contexte.

Ces propos de Bill Hogan ont été rapportés par le journal River Valley Sun. Il les aurait tenus lors de l’inauguration du nouveau club de tir de sa circonscription la fin de semaine dernière.

Interrogé par le journaliste du River Valley Sun qui couvrait l'événement sur ce qu’il voulait dire par reprendre [la maîtrise] de notre pays , le député de la circonscription de Carleton aurait précisé sa pensée.

Je ne sais pas si c’est vraiment reprendre [la maîtrise] de notre pays, mais notre pays est rempli de citoyens qui respectent les lois, et la manière dont le gouvernement fédéral agit laisse à penser que nous sommes tous des criminels. Il dit que tous les parents frappent leurs enfants, mais ce n’est pas vrai, et il est temps que nous commencions à dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.

Bill Hogan aurait également déclaré : Nous voulons au moins être en mesure de nous défendre nous-mêmes , toujours selon le River Valley Sun.

Un lien avec la politique 713?

Mercredi, à l’Assemblée législative à Fredericton, Bill Hogan a commencé par reprocher aux médias qui ont rapporté ses propos de faire du sensationnalisme. Il a assuré au premier ministre que ses propos avaient été sortis de leur contexte.

En mêlée de presse, Blaine Higgs l'a défendu. Le premier ministre a fait le lien entre la politique 713 – sur les droits des jeunes LGBTQ+ dans les écoles – et le commentaire de Bill Hogan où il parle des parents qui frappent leurs enfants .

La situation à laquelle il fait référence se rapporte au fait que nous avons une politique disant que les parents sont des délinquants. Elle dit que les parents ne sont pas tous aptes à gérer les sujets délicats avec leurs enfants, alors on doit tous les exclure. C’est ce que disait la précédente politique , croit Blaine Higgs.

Blaine Higgs soutient son ministre de l'Éducation, qui lui a assuré que ses propos avaient été sortis de leur contexte.

Le gouvernement Higgs, qui a mis en place la politique 713 en 2020, l’a modifiée cette année. Elle ne permet plus aux enfants trans et non binaires de moins de 16 ans d’utiliser le prénom ou le pronom de leur choix dans les écoles de la province sans l’accord de leurs parents.

Hogan refuse de parler aux journalistes

Talonné par les libéraux en Chambre, Bill Hogan a assuré que ses propos faisaient référence au projet de loi C-21 du gouvernement fédéral sur le contrôle des armes, notamment de poing et d’assaut.

Selon le ministre, Ottawa veut retirer les armes aux citoyens respectueux de la loi et aux propriétaires d'armes dans notre pays .

Le ministre de l’Éducation s’est ensuite emmêlé les pinceaux avant de s'asseoir et de dire qu’il avait oublié la question. Par la suite, il n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.

Le projet de loi du gouvernement fédéral avait pour but d'interdire l'accès aux armes d'assaut. (Photo d'archives)

Le projet de loi auquel Bill Hogan fait référence a été voté en mai par la Chambre des communes, mais n’a pas encore passé l’étape du Sénat. La loi n'est donc pas encore en vigueur.

Ce texte des libéraux a fait polémique en raison d’un amendement qui dressait une liste exhaustive des armes interdites. Les chasseurs et les Autochtones, notamment, craignaient que les armes utilisées pour la chasse soient visées par l’interdiction. Face à la grogne, Ottawa a reculé, a supprimé la liste et l’a remplacée par une définition de ce qu'est une arme d'assaut prohibée.

Des propos qui inquiètent

Les propos de Bill Hogan inquiètent au sein de l’opposition. Susan Holt a dénoncé des commentaires irresponsables et dangereux qui promeuvent la violence.

Elle montre du doigt le discours du Trône prononcé la veille, qui appelait à rejeter la désinformation qui sème la peur, la méfiance et la division .

Susan Holt s'est dite choquée par les propos du ministre de l'Éducation de la province.

Nous ne devons en aucun cas tolérer la violence, l’intimidation ou l’intolérance sous quelque forme que ce soit , est-il écrit dans un passage du discours.

Pour le chef du Parti vert, David Coon, le ministre Hogan est influencé par la politique américaine et par Steve Bannon, l’ancien conseiller controversé de Donald Trump lorsque celui-ci était à la Maison-Blanche.