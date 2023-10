Toronto planifie user de nouvelles technologies d'intelligence artificielle (IA) déjà utilisées à New York et Los Angeles, notamment, pour lutter contre la congestion routière, en plus d'embaucher plus d'agents de circulation.

Avec tous les projets de construction, le mieux qu'on peut faire est de rendre la situation la plus tolérable et sécuritaire possible , affirme Roger Browne, directeur municipal de la gestion de la circulation.

En d'autres mots, l'objectif n'est pas d'éliminer la congestion, mais d'éviter que le problème empire.

M. Browne a dévoilé son plan 2023-2026 mercredi, en prévision de la réunion du comité des infrastructures la semaine prochaine.

Parmi les initiatives proposées :

L'embauche de plus d'agents de circulation déployés dans les secteurs particulièrement problématiques. Leur nombre doit passer de 12 à 45 d'ici la fin de mars 2024. Vous allez voir une grande différence , lance M. Browne.

, lance M. Browne. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux coordonner les feux de circulation pour les voitures, en accordant la priorité au transport en commun, en plus de tenir compte des piétons et des cyclistes.

Le lancement au début de l'an prochain d'un portail web répertoriant les différentes fermetures de rue à Toronto en temps réel. Les constructeurs devront par ailleurs afficher un code QR près des chantiers, permettant aux résidents de vérifier combien de temps doit durer la fermeture d'une voie.

Le boulevard Lake Shore sera l'une des artères particulièrement touchées par des détours au cours des prochaines années avec la construction de la ligne de métro Ontario, note M. Browne, qui ajoute que la Ville veut y déployer de nouvelles technologies pour la circulation.

Budget

Une somme de 39,3 millions de dollars est déjà incluse pour la congestion dans le budget des infrastructures 2023-2033 de la Ville. M. Browne et son équipe demandent des investissements supplémentaires de 45,9 millions.

Si le comité des infrastructures donne son aval au plan mercredi prochain, il sera soumis à l'approbation du conseil municipal en novembre.