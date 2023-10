Des citoyens de Québec dénoncent l’attaque d’un hôpital à Gaza

Une centaine de personnes ont participé à un rassemblement pour dénoncer la mort de civils, dont de nombreux enfants, dans une frappe qui a décimé un hôpital de Gaza.

Une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a tué au moins 500 personnes dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales et des manifestations dans le monde musulman.

C'est vraiment une urgence vu ce qui s'est passé hier à Gaza, le bombardement d'un hôpital et avec le nombre incalculable de victimes , dont la plupart sont des enfants [...]. C'est atroce ce qui se passe à Gaza , laisse tomber Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de Québec et membre de la Table de concertation des organisations musulmanes du Québec.

Mohamed Labidi est porte-parole de la Table de Concertation des Mosquées du Québec (TCOM). Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Les citoyens ont répondu à son appel en se rendant près de la grande mosquée de Québec, mercredi midi.

Ils demandent davantage de justice envers les Palestiniens. On dirait que tout le monde voit d'un seul bord, d'un seul œil, que d'Israël [...]. On ne voit pas un peuple qui est opprimé depuis 75 ans maintenant , ajoute M. Labidi, faisant référence aux Palestiniens. M. Labidi souhaite mettre de l'avant le nombre de morts du côté palestinien, qui perd chaque année, selon lui, des concitoyens en raison du conflit israélo-palestinien, notamment dans la bande de Gaza. Pour nous, les Arabes, on voit ça comme une grosse prison.

Plus d'une centaine de personnes ont pris part au rassemblement. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

D'ailleurs, le porte-parole de la TCOM rejette catégoriquement la version israélienne, qui stipule que l'attaque sur un hôpital de Gaza provient du Djihad islamique palestinien.

Les massacres qui se font là-bas, c'est incroyable, c'est insupportable. C'est des gens qui meurent des deux côtés. Les massacres qui arrivent aujourd'hui, on est à 12 000 blessés, mis à part les morts [...]. C'est incroyable. Tout le monde qui a un sens de l'humanité, il ne peut pas accepter ça , déplore Imen Hammami, qui a participé au rassemblement.

Bien qu'elle n'a pas de famille dans la bande de Gaza, elle a une pensée pour les musulmans, mais aussi les civils chrétiens et juifs qui meurent. C'est atroce .

Répercussion à Québec

Mohamed Labidi craint la montée de l'islamophobie à Québec en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Il faut faire attention à la propagande. Il a le faux, et il a le vrai , croit-il, faisait référence à de nombreuses informations non vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux.

On ne veut pas que le conflit se ramène ici, chez nous, ici. On va parler à la population pour dire notre point de vue, de façon civilisée et j'espère que tout un chacun participe à la résolution de ce conflit.

Avec les informations de Camille Carpentier et Pierre-Alexandre Bolduc