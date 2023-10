Une monnaie québécoise, un Canada associé : c'est le Québec indépendant qu'entrevoit le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon.

Au lendemain de l'entrée au Salon bleu de son nouveau député Pascal Paradis, un indépendantiste convaincu que ça va se faire , le chef péquiste a été appelé mercredi à élaborer sa conception d'un État souverain (frontières, défense, monnaie, etc.).

Lundi prochain, il doit de surcroît présenter son budget de l'an 1 , c'est-à-dire une projection des revenus et des dépenses de la première année d'un Québec indépendant.

Ultimement, la réponse théorique, la réponse absolue, c'est que le Québec gagnerait à avoir sa propre politique monétaire en fonction de nos impératifs économiques et non pas ceux de l'Alberta et de l'Ontario , a-t-il plaidé en faveur d'une devise proprement québécoise.

À ses yeux, la politique actuelle de la Banque du Canada ne sert pas les intérêts du Québec, parce que la devise canadienne est gonflée artificiellement par le pétrole de l'Alberta et cela nuit aux exportations de la province.

En outre, le chef péquiste n'est pas partisan d'une indépendance pure et dure, mais plutôt d'une souveraineté-association avec le Canada. Il estime que les intérêts régionaux continueront de prédominer et que les voisins du Québec constitueront donc des partenaires.