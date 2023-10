Québec International souffle ses 20 bougies

Depuis deux décennies, l’agence de développement économique Québec International accompagne les entreprises de la région tant dans leur développement que leur rayonnement à l’étranger.

D’abord connue sous l’appellation de Pôle Québec Chaudière-Appalaches, la structure a changé de nom en 2010, ajoutant à son mandat le vœu de placer la région métropolitaine de recensement ( RMR ) de Québec, qui compte aujourd’hui 18 municipalités, sur l’échiquier international.

Un succès, selon Québec International.

Ouvrir en mode plein écran Carl Viel, président-directeur général de Québec International (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Je pense que c’est important de souligner l’apport que l'organisation a eu avec ses partenaires dans l'évolution de la région.

M. Viel énumère les faits saillants du bilan. On voit la croissance de la population qui sur une période de 20 ans [a augmenté ] d’environ 140 000 soit 19,5 %, que globalement notre taux de chômage a baissé presque de moitié, qu’on a un solde migratoire de plus ou moins 90 000 arrivants, qu’on a attiré dans la région depuis les 10 dernières années des gens de l’international qui ont voulu venir s’établir ici.

Publicité

Le mandat de recrutement à l’international

Selon M. Viel, le plus grand atout de la région c'est notre qualité de vie .

C'est des facteurs qui sont de plus en plus importants pour les gens, pour vivre, pour travailler, s'épanouir et puis aussi grandir que ce soit par le travail ou les études. Un atout et des opportunités professionnelles mises de l’avant lors des missions de recrutement à l’étranger qui ont repris après la crise sanitaire, indique M. Viel. Les besoins sont là on le sait, on a à peu près encore 30 000 postes vacants dans la région de Québec.

Les pays ciblés sont francophones et francophiles, mais pas uniquement, car des missions sont programmées dans les semaines à venir notamment au Mexique, selon l’organisation.

Ces campagnes ont porté leurs fruits, se réjouit M. Viel. C’est près de 24 000 personnes qui sont venues s'installer dans la région, donc ça fonctionne. De plus en plus d'entreprises participent, ça démontre l'intérêt des entreprises à faire du recrutement et amener des gens issus de l'international .

Des défis pour les prochaines années

Selon M. Viel, les entreprises de la RMR de Québec vont devoir dans l’avenir s’adapter non seulement sur le plan du développement durable et des changements climatiques, mais aussi celui de la transformation numérique, que ce soit la productivité des entreprises, la robotisation, les enjeux de cybersécurité, ceux autour de l’intelligence artificielle.

Il indique que la mission de Québec International sera d’accompagner au mieux les structures afin de leur permettre de s’adapter aux changements en inscrivant l’action de l’agence de développement dans la durée.