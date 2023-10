Il n’y aura pas d’ajout d’ambulance à Sherbrooke 

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS confirme qu’il n’y aura pas d’ajout d’une ambulance en territoire sherbrookois.

Rappelons qu’il y a quelques jours, l’établissement de santé avait confirmé avoir demandé un tel ajout au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le syndicat qui représente les paramédics de la région fait également de telles demandes depuis plusieurs années.

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada dans ce dossier. Il a toutefois envoyé une réponse par courriel.

La décision de ne pas ajouter une ambulance à Sherbrooke a été prise à la suite de discussions entre le CIUSSS de l’Estrie - CHUS et le MSSS, précise l'établissement de santé.

Selon lui, une partie de la solution repose sur la libération plus rapide des ambulances à l'urgence. L’établissement s’engage à assurer une coordination serrée afin de libérer plus rapidement les ambulances retenues à l’urgence. Pour identifier les solutions, elle a déjà obtenu la collaboration de son partenaire, la Coopérative des travailleurs d’ambulance de l’Estrie.

Selon un communiqué du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, le temps de réponse moyen d’arrivée auprès de l’usager est de 9 minutes 48 secondes pour les appels concernant les cas de risque élevé d’arrêt cardio-respiratoire et à risque de mortalité.