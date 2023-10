Les employés du secteur communautaire francophone à l’Î.-P.-É. à bout de souffle

« Situation insoutenable », « attentes irréalistes », « santé détruite » : les mots des employés du secteur communautaire francophone à l'Île-du-Prince-Édouard sont forts et témoignent de l'épuisement professionnel dont ils souffrent en grand nombre. Si certains ont choisi de quitter le milieu même s'ils croient en sa mission, d'autres s'accrochent en espérant que la situation s'améliore.

Les témoignages du genre sont nombreux sur les réseaux sociaux, mais pas besoin d'aller bien loin pour les entendre de vive voix.

Honnêtement, je ressens une petite fatigue. À la tête du centre scolaire communautaire de Rustico, Andréa Deveau ne s'en cache pas : au bout de dix ans dans le secteur communautaire, il y a parfois un peu d'épuisement.

Les directions scolaires communautaires ont de nombreuses tâches et s'occupent entre autres de la création et de la promotion d'activités, de la gestion administrative, des demandes de financement, des comptes et parfois même de la gestion de la cafétéria.

Je me suis vite rendu compte que c'était toute une job , se souvient pour sa part l'ancienne directrice du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean, Nathalie Arsenault.

Nathalie Arsenault est consultante et aide notamment les organismes communautaires francophones à établir leur plan stratégique.

Il y avait énormément de feux à éteindre, de responsabilités, de redevabilité à différentes parties prenantes , notamment les bailleurs de fonds, le conseil d'administration, la communauté ou les organismes qui louent les espaces, énumère-t-elle.

L'ancienne directrice du Centre Belle-Alliance de Summerside, Béatrice Caillié, reconnaît elle aussi qu'il faut toujours être disponible. Les centres communautaires sont ouverts du matin au soir et souvent les fins de semaine. Par moment on est à bout de souffle , ajoute-t-elle.

Faire moins, mais mieux

L'ensemble des personnes interrogées par Radio-Canada Acadie relatent ce sentiment de s'éparpiller, de ne plus avoir le temps de bien servir sa communauté à cause de tâches connexes qui demandent beaucoup de temps.

Andréa Deveau évoque les inévitables heures supplémentaires, souvent le soir , pour assister à des réunions d'organismes partenaires. Depuis ses débuts à Rustico, elle restreint la programmation communautaire à ce qui est nécessaire.

Andréa Deveau est la directrice du Conseil acadien de Rustico. Elle limite sa programmation communautaire à ce qu'elle est capable de faire, seule.

Elle mise aussi notamment sur d'autres organismes pour organiser conjointement certains événements.

Je suis une personne de solutions, je ne peux pas toujours prendre la charge sur mes épaules.

Est-ce que j'en fais moins? Un peu moins , reconnaît-elle sans hésiter, en mentionnant qu'elle est seule sans agent de développement communautaire depuis des années.

Dans son bureau de Summerside, Michelle Arsenault, directrice du Service finances, un service partagé entre plusieurs organismes, confie qu'elle a dû apprendre à se discipliner pour dire non quand elle a trop de choses sur la planche.

Michelle Arsenault travaille depuis une vingtaine d'années dans plusieurs organismes communautaires.

Trop d'attentes

Accepter de faire moins quand on n'a pas les ressources est toutefois un discours difficile à comprendre pour les conseils d'administration, selon Andréa Deveau.

Je pense qu'il y a peut-être un problème systémique au niveau des attentes envers les organismes communautaires , appuie Nathalie Arsenault.

Pour Isabelle Dasylva-Gill, la directrice de la Société acadienne et francophone de l'Île (SAF'Île), l'épuisement dans le communautaire n'est pas une fatalité. Les gens pensent que c'est normal parce qu'on se sacrifie, on est passionné, on met beaucoup d'heures avec les moyens du bord. Mais je pense que ça fait partie du changement de culture qu'on essaie d'inculquer , explique-t-elle.

La valse des employés

Nathalie Arsenault met également le doigt sur la rotation du personnel, particulièrement marquée dans les deux principales villes de la province. Au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown, ainsi qu'au Centre Belle-Alliance à Summerside, il y a eu cinq directions depuis début 2019.

Certains organismes peinent également à recruter. Jeunesse acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (Jaflipe) est par exemple resté sans direction pendant sept mois cette année.

Je crois que quand on entend les gens parler de la charge de travail et puis de l'épuisement, ça fait peur. Les descriptions de poste sont tellement longues que les gens se sentent peut-être pas tout à fait à cette expérience pour prendre ces postes-là , analyse Béatrice Caillié.

Aux yeux de Nathalie Arsenault, le salaire joue aussi un rôle dans le manque d'intérêt pour ces emplois de direction. À Jaflipe, le poste de direction est rémunéré 28 $ de l'heure pour 30 heures par semaine.

Pour bien réaliser le poste, ça prend un certain niveau de compétences. Et quand on a un certain niveau de compétence ou d'expérience, il y a beaucoup d'autres postes qui s'offrent à vous, surtout quand on est francophone , assure-t-elle, en citant les gouvernements provincial et fédéral qui cherchent des employés bilingues.

Isabelle Dasylva-Gill est la directrice de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon elle, travailler dans le communautaire apporte de nombreux avantages et de la reconnaissance, malgré les faibles salaires.

Est-ce qu'une bonification, une augmentation serait bien? Oui , affirme sans hésiter Andréa Deveau. La responsable confie que le salaire ne la motive pas à se surcharger de travail.

Je ne vais pas me casser la tête pour faire plus que je fais déjà.

Selon la directrice du Conseil acadien de Rustico, les directions communautaires sont malheureusement trop souvent vues comme des postes de débutants, alors que les réalités du travail réclament des habiletés de gestionnaire.

Michelle Arsenault estime quant à elle que c'est pas réaliste d'imaginer atteindre les salaires gouvernementaux. Pour moi, il y a d'autres avantages à travailler dans le communautaire autre que le salaire, comme la flexibilité de l'emploi , avance-t-elle.

Améliorer les conditions d'embauche

Un avis partagé par Isabelle Dasylva-Gill qui cite les marques de reconnaissance de la communauté et les initiatives en cours pour bonifier les avantages, si ce n'est les salaires.

Nathalie Arsenault rappelle de son côté que le développement communautaire exige par ailleurs un fort engagement personnel. Les personnes qui restent en place ont, selon elle, la communauté à cœur .

Ils vont pas là pour le salaire, ils vont là pour faire une différence.

Toutes les interlocutrices mettent aussi en avant la nécessité d'améliorer les passages de relais quand il y a un départ.

Réduire le nombre d'organismes?

Il a actuellement 26 organismes francophones dans la province. C'est trop, selon la directrice du centre scolaire communautaire de Rustico.

Andréa Deveau met l'accent sur la mutualisation, c'est-à-dire le partage des services et des ressources. Je vois beaucoup de dédoublement dans nos régions Je pense qu'on est rendu à un point où ça serait une bonne occasion de revoir tout ça , ose-t-elle.

La responsable aimerait que tout le secteur communautaire insulaire se mette autour de la table pour discuter du nombre d'organismes, de leur raison d’être, des mandats, de l'épuisement, des bénévoles. C'est gros souffle-t-elle.

Tout remettre en question

La pire des choses qu'on peut faire, c'est de travailler par région. Je crois qu'il est temps de voir le plus grand portrait , approuve Béatrice Caillié, qui lance l'idée d'un forum communautaire de deux jours pour mettre le sujet sur la table. S'attaquer à la structure, je crois que ça fait peur aux gens , concède-t-elle.

Ce forum serait, pour Nathalie Arsenault, un bon premier pas pour briser un tabou et une réticence à parler de l'épuisement professionnel. On pourrait vraiment s'ouvrir et trouver de vraies solutions , considère-t-elle.

Cette situation de surchauffe n'est pas une particularité insulaire. Dans un mémoire destiné au gouvernement fédéral, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) rapporte que 10 % des organismes communautaires francophones du pays n'ont aucun employé à temps plein. La majorité (72 %) propose moins de 55 000 dollars par an à leurs employés.

Isabelle Dasylva-Gill met le doigt sur cette responsabilité des bailleurs de fonds. On va donner dix dollars en espérant que tu vas faire du travail pour vingt dollars , lâche-t-elle.

La directrice de la SAF'Île réclame une fondation stable, saine et équitable pour ne plus simplement travailler pour garder la tête au-dessus de l'eau .