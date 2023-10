Le chef du SPVM nie toute bavure dans l’enquête sur l’incendie du Vieux-Montréal

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, nie catégoriquement toute forme de cafouillage dans l'enquête criminelle sur l'incendie meurtrier du Vieux-Montréal, en réaction au contenu d'un reportage publié mercredi matin par le Journal de Montréal.

Dans un courriel interne envoyé aux 4500 policiers du SPVM , M. Dagher affirme avoir pris connaissance de l'article en question qui mentionne que des fautes professionnelles ont été commises dans le cadre de l'enquête portant sur l'incendie de l'immeuble de la place D'Youville, dans le Vieux-Montréal .

Le 16 mars dernier, un violent incendie a détruit un immeuble de 15 logements de la place D’Youville. Vingt-deux personnes étaient présentes à l’intérieur au moment où le brasier, d'origine criminelle, a pris naissance.

Sept personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées, ce qui en fait l'incendie le plus meurtrier des 50 dernières années à Montréal.

Des vérifications internes ont aussitôt été effectuées [après la lecture du reportage] et je peux vous assurer que, contrairement à ce qui est rapporté dans cet article, il n'y a pas eu de manquement par nos enquêteurs qui travaillent avec la plus grande rigueur sur ce dossier d'envergure , a écrit le directeur du SPVM à ses troupes.

Rappelons que nos collègues chevronnés de la Section des crimes majeurs et du Module des incendies criminels et explosifs travaillent conjointement sur ce dossier depuis plusieurs mois. Tous les efforts sont déployés afin de faire la lumière complète sur cette tragédie au cours de laquelle sept personnes ont perdu la vie.

Fady Dagher termine son message invitant ses troupes à garder le cap et en soulignant qu'elles ont l'appui entier de la direction.

La mairesse fait écho à son directeur de police

Appelée à réagir en mêlée de presse au contenu de l'article en question, la mairesse de Montréal a appuyé le message de son chef de police.

Mon message est surtout pour les familles [touchées par le drame], les Montréalais qui, comme moi, ont lu le reportage et qui se disent : "Coudonc, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?" , a déclaré Valérie Plante.

Elle a assuré que les meilleures pratiques en matière d'enquête criminelle étaient appliquées dans ce dossier hautement médiatisé.

Et je veux les rassurer [qu'au] SPVM , [qu'au] Service des incendies, il n'y a aucun effort qui est lésiné depuis le début en matière de ressources, de qualité des ressources. Tout est fait pour qu'on connaisse les coupable et ce qui s'est passé de manière plus large , a-t-elle ajouté.

La mairesse souhaite qu'on fasse confiance aux policiers chargés de l'enquête criminelle.

Parfois, il y a des enquêtes policières qui peuvent prendre plus de temps, d'autres moins. Je ne peux malheureusement pas m'immiscer, surtout en sachant que c'est extrêmement judiciarisé , a conclu la mairesse, qui n'a pas voulu faire davantage de commentaires.

Des poursuites civiles ont été déposées à la fois par le propriétaire de l'immeuble, Émile Benamor, contre la Ville de Montréal, et par les familles endeuillées contre ce même propriétaire, contre le sous-locateur des unités de logement, Tariq Hassan, et contre la Ville, qu'elles accusent de manquements aux normes en matière de sécurité incendie dans cet immeuble.

Une demande d'action collective a aussi été déposée contre MM. Benamor et Hassan ainsi que l'entreprise Airbnb.