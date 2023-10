L’Alberta veut offrir du soutien administratif aux médecins et infirmiers praticiens

L'allocation de 57 millions de dollars sur trois ans en soutien administratif aux médecins de famille et infirmiers praticiens fait partie des 11 mesures prises par le gouvernement de l’Alberta pour améliorer l'accès aux soins de santé primaire dans la province.

Les mesures gouvernementales, publiées mercredi, font suite aux recommandations formulées à l'automne dernier par les groupes consultatifs dans le cadre de l'initiative de modernisation du système de soins de santé primaires de l'Alberta, MAPS .

Le budget 2023 avait alloué 125 millions de dollars sur trois ans pour mettre en œuvre les recommandations de la MAPS .

Selon les autorités, chaque médecin de famille et infirmier praticien pourra recevoir jusqu'à 10 000 dollars par an, sur trois ans, pour l’aider à gérer le nombre croissant de ses patients.

La province entend aussi travailler avec l'Association médicale de l’Alberta, le Collège des médecins de famille et l’Association des infirmiers praticiens de la province, pour créer un nouveau modèle de rémunération pour la médecine familiale et réduire la charge de travail administratif des prestataires afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs patients.

Par ailleurs, la province promet d’élargir les services de santé mentale en ligne pour permettre aux médecins de facturer les examens de santé mentale et les thérapies virtuelles, et d’être rémunérés en conséquence.

Une division des soins de santé primaire verra aussi le jour au sein du ministère de la Santé de l'Alberta.

La santé des Autochtones

Quatre des 11 mesures prises par la province visent à réduire les obstacles qui entravent l'accès de la population autochtone aux soins de santé appropriés pour leurs communautés.

La province annonce la création d'une division de la santé autochtone au sein du ministère de la Santé et d'un fonds de 20 millions de dollars pour permettre aux communautés autochtones de développer et de gérer leurs propres services et projets innovants de soins de santé primaires.

Un poste d'enquêteur sur les plaintes des patients autochtones verra aussi le jour. Selon les autorités, il sera chargé d'examiner et de résoudre les problèmes rencontrés par les peuples autochtones lors de leurs interactions avec le système de santé.