La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques, mercredi, les conclusions de son enquête sur l'accident du travail qui a coûté la vie à Daniel Dompierre, en 2018, dans une sablière située à La Pêche.

Selon la CNESST , deux causes expliquent cet accident : l'opération d'une pelle mécanique sur une paroi inadaptée, ce qui a entraîné l'effondrement de celle-ci et l'ensevelissement de la pelle, et la méthode d'exploitation de l'employeur jugée dangereuse.

Daniel Dompierre de 31 ans travaillait pour l'entreprise Ronald O'Connor Construction inc. lorsqu’il a eu un accident de travail, le 1er novembre 2018.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Dompierre, résident de Bouchette de 31 ans, était père d'un garçon de quatre ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Marc Dompierre

Le jour de l'accident, il effectuait des travaux d'extraction du sable à l'aide d'une pelle mécanique. Après avoir terminé le remplissage d'un camion à benne basculante, il a manœuvré la pelle pour la hisser sur un amoncellement de sable situé devant une paroi, dans le but de poursuivre les travaux d'extraction.

Au moment où le travailleur effectuait une rotation pour vider le godet de la pelle, une partie de la paroi devant laquelle il se trouvait s'est effondrée et a enseveli partiellement la pelle mécanique. L'effondrement a pulvérisé la vitre de la cabine qui s'est alors remplie de sable. Le travailleur est demeuré coincé à l'intérieur , peut-on lire dans la chronologie de l’accident rappelée dans le rapport.

Malgré les tentatives d’un de ses collègues pour le dégager de la cabine, ce dernier est mort dans l'accident. Son corps a finalement été extirpé une semaine plus tard.

L’entreprise a plaidé coupable

Dans son rapport, la CNESST explique que des solutions existent pour prévenir les accidents lors de travaux d'extraction du sable dans une sablière.

Dans une paroi dont l'inclinaison est supérieure à 45°, aménager des gradins dont la hauteur ne doit pas dépasser de plus de trois mètres la portée maximale de la flèche ou du godet de l'équipement utilisé, peut-on lire dans le rapport.

La CNESST rappelle aussi l’importance de se conformer à l'article 40 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, qui dicte les mesures de sécurité à mettre en place pour l'exploitation d'une sablière.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires , rappelle la CNESST , qui ajoute que les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler .

Ronald O'Connor Construction inc., a plaidé coupable, le 19 avril 2023, à une infraction, en vertu de l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, d'avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux d'extraction de sable.

L’entreprise s'est vue imposer une amende de 53 737 $, en plus de frais et d'une contribution, pour un total de 70 108 $.