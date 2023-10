Âgé de 11 ans, ce jeune sportif possède déjà son entreprise d’aiguisage de patins

Bentley Girard se démarque de ses camarades de sa classe, en ayant créé son entreprise dans un métier non conventionnel pour son âge. Il est propriétaire d’une entreprise d’aiguisage de patins dans le garage familial à Kapuskasing.

Pour le sportif de 11 ans qui pratique plusieurs sports, l’idée a germé d'elle-même lorsqu'il a vu que les factures pour l'équipement grimpaient.

Je veux toujours un nouveau bâton qui coûte vraiment cher, mais je n’ai souvent pas l’argent , précise l’élève de sixième année.

Ce à quoi sa mère, Jessica Côté-Girard, a rétorqué : Si tu veux tout ça, il faut que tu réalises la valeur de l’argent.

Chez moi, on démontre à nos enfants que si tu veux tout avoir ça, il faut que tu travailles pour tes sous , ajoute la mère de famille.

On a pensé peut-être tondre des pelouses, mais là on essayait de penser à des choses qui [fonctionne mieux avec notre horaire] , ajoute Mme Côté-Girard, qui doit jongler, tout comme le père de Bentley, avec un horaire atypique.

On voulait quelque chose qui était bien avec notre horaire, flexible. On a vu [la machine d'affûtage] passer. On a trouvé ça absolument fameux , se remémore la mère de famille et agente immobilière.

Bentley travaille de façon autonome. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L’autre facteur qui a convaincu les parents de faire volontiers un prêt à leur fils pour l'achat de l'appareil est qu’ils peuvent toujours avoir un œil sur leur fils qui œuvre dans le garage.

Ce n’est pas comme s’il partait des heures sur un "shift" pour faire son travail. C’est quelque chose qui prend 5- 10 minutes à la fois. Il est à la maison, on peut le surveiller. On voit qui il rencontre , raconte Jessica.

Les coéquipiers pour se pratiquer

Bentley a entre autres choisi sa machine d'affûtage parce que ce modèle est utilisé par plus de 25 équipes de Ligue nationale de hockey , peut se déplacer facilement n’importe où et offrent des résultats professionnels avec pratiquement aucun réglage.

Bentley Girard place le patin sur la machine et elle fait ensuite tout le travail. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Avant de se lancer en affaires, Bentley s’est d’abord pratiqué avec les patins de ses coéquipiers en traînant la machine lors de ses tournois de hockey.

J’ai eu plein de commentaires : ''Ah! Bentley, ça marche bien… ça marche bien.”

Tony Gravel, dont le fils est dans l'équipe de Bentley, avait amené trois paires de patins lors de notre tournage.

Mes enfants aiment bien l’aiguisage qu’il fait. Ils sont bien [difficiles] sur ce qu’ils veulent. Quand ils ont su que Bentley avait ça, on est venu ici et on n'est jamais allé ailleurs après , raconte le père de deux gardiens de but.

L’aiguisage à l’aréna c’est quand même bien, mais il reste que tu as le facteur humain dedans. Des fois, les coupes ne sont pas aussi bonnes que celles faites à la machine, on s’entend.