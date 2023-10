Une chaire de recherche sur la gouvernance du Grand Nord à l’Université du Yukon

L'Université du Yukon annonce la nomination de Rebecca Major comme titulaire de la nouvelle chaire de recherche sur la gouvernance du Grand Nord. Elle analysera les manières de gouverner des entités de pouvoir autochtones et allochtones du Grand Nord.

Membre de la Nation métisse de l'Ontario, Rebecca Major est professeure adjointe à l'Université de Windsor et titulaire d'un doctorat en politique publique autochtone de l'Université de Saskatchewan.

Elle pense que les conséquences de la colonisation sur les peuples autochtones ne sont toujours pas comprises par de nombreuses personnes au Canada.

Je rencontre encore beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a eu une Commission de vérité et réconciliation au Canada ou une Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées,