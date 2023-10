La récente attaque contre un hôpital de Gaza, qui aurait fait des centaines de victimes, fait apparaître des divergences marquées entre des députés du Parti libéral du Canada, alors que l'on ignore encore l'identité de l'auteur de cette frappe mortelle.

Pendant que dans chaque camp, autant chez le Hamas que du côté des forces israéliennes, on accuse l'ennemi d'avoir bombardé ce site situé dans la ville de Gaza, dans le nord de la bande du même nom, les députés libéraux Sameer Zuberi et Anthony Housefather, représentant respectivement les circonscriptions de Pierrefonds-Dollard et de Mount Royal, au Québec, ne partagent pas la même vision de cette attaque, et du conflit en général.

On doit nommer les choses clairement : il y a une guerre, des civils sont tués dans la bande de Gaza. C'est environ une personne sur 500 [qui a été tuée] , a d'ailleurs déclaré M. Zuberi, lors d'une mêlée de presse dans les corridors du Parlement, juste avant le début du caucus des libéraux fédéraux.

C'est à cause de bombardements qui tombent sur la tête de bébés, sur des aînés, des femmes, des enfants. Il faut nous assurer que cela s'arrête. Ce n'est pas acceptable , a affirmé le député.

L'élu libéral n'a toutefois pas voulu se prononcer à savoir si un cessez-le-feu devait être conclu, disant laisser cette question au premier ministre et à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Israël viole-t-il le droit international ou la Convention de Genève à Gaza? Là encore, pas de réponse directe de la part du député Zuberi. Mais celui-ci, la voix chargée d'émotion, a indiqué que si j'étais derrière un canon, et que je savais que [l'obus] allait tomber sur des hôpitaux et des écoles, je n'appuierais pas sur la détente .

Pas de réponse, non plus, à savoir si l'État hébreu est responsable de l'attaque sur l'hôpital : Je ne dis pas qu'Israël est responsable, mais une vingtaine [d'autres] hôpitaux ont été touchés dans cette guerre. C'est de la boucherie!

Pour M. Zuberi, une solution passe forcément par la création d'un pays pour les Palestiniens.

Tout le monde, dans la région, doit travailler de concert pour créer un État palestinien stable. Jusqu’à ce que cela se produise, personne, dans la région, ne sera en paix ou en sécurité, malheureusement, sans égard à l'affiliation religieuse , a-t-il soutenu.

Cela se poursuit depuis plus de 75 ans... Et un désastre humanitaire est en train de se produire.

Il faut se demander si Israël commet des crimes de guerre , a encore mentionné celui qui a déjà œuvré comme juriste.

Anthony Housefather, député du Parti libéral du Canada, juge plausible le point de vue du président américain Joe Biden à propos de l'auteur de l'attaque contre l'hôpital. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Israël a le droit de se défendre... selon le droit international

Je pense que ce qui s'est passé à l'hôpital est une tragédie , a pour sa part déclaré Anthony Housefather, lui aussi lors de brefs échanges avec la presse, au Parlement.

Je n'ai pas accès à toutes les informations des services de renseignement , a ajouté le député.

Et s'il se garde de blâmer Israël ou le Hamas, M. Housefather s'est rangé à l'avis du président américain Joe Biden, en visite officielle en Israël, qui a soutenu qu'en fonction des preuves consultées, l'État hébreu n'avait pas bombardé l'hôpital.

[Le président] Biden a dit que c'était l'autre camp , a souligné l'élu libéral, en parlant du Hamas. Le président Biden a accès à ce genre d'informations , a-t-il poursuivi.

Aux yeux de M. Housefather, Israël a le droit de se défendre à la suite de l'attaque-surprise du Hamas, il y a bientôt deux semaines, qui a fait environ 1400 morts du côté israélien, en plus de mener à la capture d'environ 200 otages.

Le pays doit se défendre, en utilisant le droit international, contre un groupe terroriste qui veut éradiquer le pays et l'ensemble des Juifs , a-t-il martelé.