Un cours de gestion artistique offert à l’U de M vient appuyer le milieu culturel

Le nouveau programme en gestion contemporaine des arts et de la culture de l’Université de Moncton a accueilli en septembre ses premiers étudiants.

Les cours sont donnés à temps partiel et entièrement en ligne. Les 14 personnes inscrites cet automne proviennent du Nouveau-Brunswick et d’autres régions francophones du pays.

Le programme découle des besoins exprimés dans le milieu des arts et de la culture.

Alors ça s’applique à toutes sortes de choses comme le leadership, la gouvernance, la planification, les opérations et tout ce qui est financier ou judiciaire , affirme André Bourgeois, agent de développement en langue et en culture de la formation continue à l’Université de Moncton.

Le programme est destiné aux gestionnaires d’organismes artistiques ou culturels ainsi qu’aux artistes qui veulent mieux gérer ou rentabiliser leurs activités créatives.

À long terme, on espère justement donner au secteur culturel et artistique, en particulier aux organismes qui travaillent dans ces secteurs-là, des outils additionnels qui vont leur permettre [d’avoir] de nouveaux succès, d’être plus confiants dans leur façon de gérer leurs opérations et d’avoir des arguments plus forts [pour] demander du financement, par exemple , explique André Bourgeois.

Des étudiantes satisfaites

Cette formation est très utile, selon l’étudiante Amandine Servent, directrice adjointe de l’entreprise Le Grenier musique à Moncton.

C’est une très belle initiative qui est faite avec cette formation parce qu’on en a vraiment besoin dans le secteur culturel. On n’a pas de diplôme vraiment dans les Maritimes. Finalement, ça permet une belle reconnaissance du secteur culturel , affirme Mme Servent.

L’étudiante Kathy Lapointe, artiste établie à Ottawa, se plonge dans la gestion des arts grâce à ce programme.

Après la première, j’ai été comme quatre heures, ce n’était pas arrêtable tellement j’étais motivée. J’étais contente. Je me disais : enfin! Je veux dire, on a un paquet de monde diversifié autant au niveau des participants que des intervenants. Je me suis dit que c’est le fun parce que c’est partout au Canada. C’est une grande fenêtre ouverte , dit-elle.

D’après un reportage de Kristina Cormier à l’émission L’heure de pointe Acadie