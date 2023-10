Le cercle rapproché du maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a rejeté une demande qui propose de changer à nouveau le nom d'une section du boulevard Bishop Grandin, après que l’idée ait attiré des critiques qui pourraient compromettre les efforts de réconciliation.

En mars, le conseil municipal avait approuvé à l’unanimité de remplacer le nom du boulevard Bishop Grandin pour qu'il soit renommé Abinojii Mikanah que veut dire rue d'enfants en ojibwé.

Ce changement avait été proposé après plusieurs années de pression par des groupes des Premières Nations.

Le boulevard porte le nom de l’évêque Bishop Grandin qui avait joué un rôle de la création du système des pensionnats pour Autochtones au Canada.

Mardi, le comité exécutif de la Ville a mené des discussions autour d'une motion déposée en septembre par Russ Wyatt, le conseiller municipal de Transcona. Ce dernier propose que la section du boulevard Bishop Grandin allant de l’est du boulevard Lagimodière au boulevard Des Hivernants soit renommée Edward Schreyer Parkway South.

Edward Schreyer était le premier ministre du Manitoba de 1969 à 1977.

Russ Wyatt était inscrit pour prendre la parole à la réunion de mardi, mais il ne s'est finalement pas présenté.

Dans une déclaration écrite, Russ Wyatt a indiqué que cette section de la rue est de 500 mètres et qu'elle a seulement été construite dans les dernières années . Il ajoute que cette section devait faire partie du sud de Edward Schreyer Parkway qui est un fragment de route visant à connecter le chemin Chief Peguis à Abinojii Mikanah.

C’était une erreur de la nommer Bishop Grandin dès le départ , dit-il.

Le comité a ensuite voté à l’unanimité pour que cette proposition soit classée, plutôt que de la recevoir simplement à titre d’information.

Selon Scott Gillingham, le comité a rejeté cette proposition par respect pour la décision qui avait été prise initialement.

La proposition de Russ Wyatt a reçu de vives critiques de la part des groupes des Premières Nations, dont plusieurs délégations se sont inscrites pour s’opposer à la motion.

L’Assemblée des Chefs du Manitoba a tenu une conférence de presse pour condamner l’idée.

Angela Levasseur, cheffe de la Première Nation Nisichawayasihk, a indiqué que les communautés cries dans le nord de la province avaient subi des torts, lorsqu'Edward Schreyer était premier ministre dans les années 1970.

Les habitants de Nelson House et de South Indian Lake n’ont jamais donné leur accord. Et le gouvernement d’Edward Schreyer a poursuivi le détournement du fleuve Churchill et de nombreux autres projets hydroélectriques qui allaient causer une grande dévastation et des souffrances qui se font encore sentir aujourd’hui.