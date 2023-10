Une famille de quatre personnes tuées dans une collision à Saskatoon

À Saskatoon, des amis et collègues pleurent la mort de Karl Miller, sa femme, Sashawna et leurs deux enfants Kalani et Kaiden. Ces derniers ont été tués dans un accident entre un semi-remorque et un véhicule utilitaire sport (VUS), dimanche.

Selon le directeur général de la Chambre de commerce du Grand Saskatoon, Jason Aebig, le travail de Karl Miller sur les plans du quartier de Broadway et d'autres zones a été inestimable. Le père de famille était l'un des promoteurs les plus connus à Saskatoon.

Nous utilisons des termes tels que bâtisseur de communauté et nous pouvons l'utiliser à la légère, mais je pense honnêtement que dans le cas de M. Karl, il l'était dans tous les sens du terme , affirme M. Aebig.

Colleen Wilson qui a été une des partenaires d’affaire de Karl Miller pendant plus de 30 ans a indiqué que ce dernier se souciait beaucoup de la Ville de Saskatoon et que son héritage se fera sentir pendant des décennies.

Ouvrir en mode plein écran Karl Miller était l'un des promoteurs les plus en vue à Saskatoon. Photo : (Gracieuseté : Chambre de commerce du Grand Saskatoon)

Il y a 10 ans, Lauren Hritzuk avait commencé à travailler pour M. Karl en tant qu'assistante administrative. Au bout de deux semaines, elle avait trouvé un autre emploi et avait annoncé à M. Karl qu'elle démissionnait.

Karl Miller l'a convaincue de rester, en payant ses études et sa formation et en lui promettant de lui offrir une carrière épanouissante. Elle est désormais cheffe de projet.

Il a absolument tenu cette promesse au fil des ans. Honnêtement, c'est à lui que je dois ma vie professionnelle et c'est à lui que je dois une grande partie de ma vie. Il a cru en moi , estime Mme Hritzuk.

Lauren Hritzuk souligne également qu'elle a apprécié le temps qu'elle a passé aux côtés de Sashawna Miller.

Elle et moi, nous nous sommes toujours bien entendues. Elle était si gentille, si drôle et si audacieuse , ajoute-t-elle.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Saskatoon, l'accident s’est produit sur la l'autoroute 41, près de l'intersection qui se trouve au chemin Edenburg, vers 19 h 45, dimanche.

La mort des quatre personnes qui se trouvaient à bord du véhicule utilitaire sport (VUS) a été constatée sur les lieux de l'accident, selon la police qui ajoute que le conducteur du semi-remorque n'avait pas été blessé.

La GRC a indiqué, lundi, qu'un spécialiste de la reconstitution des collisions continuait d'enquêter sur la cause de l'accident.

Avec les informations de Jason Warick