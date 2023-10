L'organisme torontois d'aide humanitaire GlobalMedic prépare des milliers de trousses d'urgence qui partiront mercredi pour le Proche-Orient, quelques heures seulement après la levée de l'embargo israélien sur l'aide humanitaire obtenue par Joe Biden.

L'embargo humanitaire imposé par Israël a privé la population gazaouie d’approvisionnement en nourriture, en eau potable, en électricité ou encore en médicaments très tôt dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Or, mercredi, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a autorisé qu’un corridor d’aide humanitaire soit dégagé à Rafah, dans le sud de l'enclave, à la frontière avec l'Égypte, sous l'influence de la visite éclair du président des États-Unis.

Habitué aux situations de crise, Globalmedic compte envoyer 2700 trousses ces prochains jours en Égypte. En plus de ça, on va donner de la nourriture et des médicaments essentiels puis des systèmes médicaux pour les hôpitaux de Gaza , dit le directeur général de l'organisme, Rahul Singh.

Ouvrir en mode plein écran Rahul Singh, directeur général de GlobalMedic, s'est rendu en 2008 à Gaza, où il a été témoin des conditions de vie difficiles des Gazaouis. Photo : Radio-Canada

Son équipe composée d’une vingtaine d'étudiants bénévoles s'est donné l'objectif d'assembler environ mille trousses par jour. Chaque colis contient un système autonome de purification d’eau souillée, une trousse d'hygiène de base, de la nourriture prête à être mangée et une lampe solaire.

La situation maintenant est tellement grave. Il y a 2,3 millions de personnes qui sont affectées par la guerre, elles n'ont nulle part où aller.

Agir dès l'ouverture du corridor humanitaire

Les aides seront envoyées en Égypte puis transportées par voie terrestre jusqu’au point frontalier ouvert aux convois humanitaires. Mais Rahul Singh dit attendre de voir les premiers camions passer la frontière et atteindre Rafah pour acheminer le matériel d'aide depuis son entrepôt.

L'aide humanitaire à Gaza – une fois qu'elle pourra passer la frontière entre l'Égypte et le territoire palestinien – devra être conséquente , de l'ordre de 100 camions par jour, et devra être sécurisée, a affirmé mercredi Martin Griffiths, le chef des situations humanitaires d'urgence aux Nations unies sur CNN Europe.

François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire (OCCAH), atteste de l'urgence de la situation.

La population de Gaza était déjà, avant le conflit actuel, complètement dépendante de l’aide internationale.

Il rappelle toutefois que l'aide humanitaire ne suffira pas à régler le problème à Gaza.

Le plus grand besoin pour la population civile, c’est l’arrêt immédiat des bombardements israéliens, souligne-t-il. C'est ça le vrai enjeu. Pour le moment, les civils sont directement impactés par ces bombardements.

Avec les informations d'Andréane Williams