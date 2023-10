Dans l’œil d’Ivanoh : prévoir le pire

En plus des victimes civiles et militaires, certains journalistes, vidéastes et photographes qui couvrent la guerre entre Israël et le Hamas ont été tués. En date de vendredi, 21 journalistes ont ainsi perdu la vie depuis le début des hostilités, huit ont été blessés, et trois autres manquent à l’appel ou sont détenus, selon un bilan du Comité pour la protection des journalistes. Un constat brutal.

Partir en reportage dans une zone de guerre n’est pas sans risques, de toute évidence. Une bonne préparation est cruciale pour minimiser ceux-ci.

Des formations

Ouvrir en mode plein écran Une formation de premiers soins, notamment, est donnée à ceux qui devront se rendre en zone dangereuse. Photo : Radio-Canada

La première étape de cette préparation a lieu très en amont, bien avant de partir en reportage. La plupart des organisations de presse donnent une formation sur le travail en situation dangereuse. On y enseigne notamment les premiers soins adaptés aux zones de conflit.

Publicité

Un breffage militaire de base sur les tactiques de guerre, sur les armes et sur l’équipement de sécurité est également de mise. Une veste pare-balles, ça ne sert à rien si on ne sait pas l’utiliser.

Cette formation nous permet également de rencontrer des collègues qui ont déjà travaillé en zone de guerre. C’est l’occasion d’apprendre et d’échanger.

Planification et logistique

Avant de partir, il faut trouver des contacts sur place. C’est une règle de base. Dans le milieu, on les appelle fixeurs .

Ce sont souvent des gens qui habitent la région et qui connaissent le terrain sur le bout des doigts. Ils sont souvent référés par des confrères journalistes. On les veut fiables, honnêtes, débrouillards. On doit pouvoir avoir une confiance absolue en eux. Notre vie en dépend.

En plus de nous diriger et de nous trouver un véhicule avec un chauffeur expérimenté, ils doivent le plus souvent agir comme interprètes lors des entrevues.

Ouvrir en mode plein écran Radio-Canada a sa propre réserve d’équipements de sécurité. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La logistique avant le départ est complexe.

Publicité

La liste des éléments à avoir en tête est longue, mais en voici un bref aperçu :

passeports et visas

paperasse pour entente avec le service militaire du pays visité

médicaments et trousse de premiers soins

assurances (vie, évacuation, hospitalisation…)

cartes de crédit et argent en devise locale

équipement d’usage (caméras, objectifs, trépieds…)

piles et adaptateurs électriques

équipement de sécurité

vêtements

sac de couchage

eau et nourriture sèche (en particulier des barres tendres)

Il faut aussi prévoir les déplacements, le logement et l’accès, une fois sur place, à Internet, à un téléphone satellite, à une génératrice, à une voiture avec alimentation électrique et à de l’essence.

Ouvrir en mode plein écran Un membre des médias se réfugie à proximité du moteur d’un véhicule lors d’une attaque à Sderot, en Israël, le 9 octobre. Cette position permet une meilleure protection contre des projectiles. Photo : Getty Images / AFP / JACK GUEZ

Et il faut établir un plan de sécurité.

A-t-on besoin d’un garde du corps? D’une escorte militaire? Les besoins varient selon le niveau de risque et la volatilité de la situation.

Le choix des personnes avec qui faire équipe est au cœur du succès de l’expédition.

Un déplacement classique en zone de guerre d’une équipe journalistique (photographe et reporter) requiert un fixeur , un chauffeur et un spécialiste de la sécurité.

Ce dernier est souvent un ancien militaire qui a beaucoup d’expérience dans le secteur où l’on se rend. C’est le responsable de la sécurité qui a, en théorie, le dernier mot. On doit discuter avec lui du niveau de risque que nous sommes prêts à tolérer.

Si l’un de nos collègues est trop téméraire et qu’il n’écoute pas les commentaires de l’équipe, le périple peut rapidement tourner au cauchemar.

L’inverse est aussi problématique. Si un membre de l’équipe a constamment des réserves sur le plan du jour, on n’est pas plus avancé.

Ouvrir en mode plein écran Des agents de sécurité israéliens protègent un caméraman lors d’une attaque à Sderot, en Israël, le 12 octobre. Photo : Getty Images / AFP / MENAHEM KAHANA

Une préparation intellectuelle est également requise. Il faut lire et se documenter sur le conflit que l’on va couvrir.

Quelle est la situation géopolitique? Qui sont les acteurs du conflit? Quelle langue parle-t-on? Comment va-t-on communiquer sur le terrain et avec nos collègues au bureau? Y a-t-il de l’électricité?

Chaque fois que l’on travaille en zone dangereuse, il y a des imprévus. Une fois sur place, si l’on est bien entouré, bien préparé, on peut minimiser ces imprévus et se concentrer sur l’essentiel : faire notre travail.

Une telle préparation n’est cependant pas à la portée de tous. Les pigistes et travailleurs de plus petits médias, par exemple, doivent très souvent s’en passer, et ce, à leurs risques et périls.

Ouvrir en mode plein écran Des collègues d’Issam Abdallah ont déposé leurs appareils photo sur sa tombe. Le vidéaste a perdu la vie la semaine dernière en couvrant le conflit Israël-Hamas. Photo : Reuters / ZOHRA BENSEMRA

J’ai vécu une nouvelle expérience fort triste il y a quelques jours. C’était la première fois que je voyais des photographes déposer leurs appareils photo sur une tombe.

J’espère bien que c’est la dernière.