Nouveau service de transport au Bas-Saint-Laurent dès 2025

Cinq allers-retours Rivière-du-Loup—Rimouski par jour, trois départs quotidiens de Matane vers l'ouest, possibilité de partir de Dégelis le matin vers Rivière-du-Loup et de revenir en fin de journée : voilà un éventail de la nouvelle offre de transport interurbain qui verra le jour au Bas-Saint-Laurent en 2025.

Après 10 ans de travail, le projet de réseau de transport interurbain régional a presque franchi le fil d'arrivée.

Ça a été long, mais là, on est très près du but , avance fièrement Mélodie Mondor, directrice générale du Collectif régional du Bas-Saint-Laurent, qui chapeaute le projet.

Ainsi, les MRC de la région, sauf celle de Kamouraska, sont en voie de créer la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent d'ici décembre.

Il s'agit de la première étape concrète qui mènera à la création de 13 circuits desservis par 10 minibus électriques, sept jours sur sept, avec horaire fixe.

L'usager paiera environ six dollars par circuit et ne sera pas tenu de réserver sa place. En comparaison, il en coûte 45 dollars pour occuper un fauteuil dans un autocar d'Orléans Express entre Rimouski et Rivière-du-Loup, aller seulement.

Le nouveau réseau sera géré par la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, mais ce sont des opérateurs privés qui vont offrir le service.

De plus, les liaisons déjà mises en place dans chacune des MRC seront maintenues et même bonifiées.

Exemples de circuits aller-retour offerts par la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent : Matane/Rimouski, trois fois par jour;

Causapscal/Rimouski, deux fois par jour;

Dégelis/Rivière-du-Loup, trois fois par jour;

Rivière-du-Loup/Trois-Pistoles/Rimouski, cinq fois par jour;

Pohénégamook/Rivière-du-Loup, trois fois par semaine;

Taxibus pour desservir Saint-Anaclet, Saint-Donat, Saint-Gabriel, les Hauteurs et Saint-Charles-Garnier;

Cabano/Rimouski par Esprit-Saint, trois fois par jour les lundis et vendredis.

Une taxe sur l'essence

La seconde étape, qui est charnière selon Mélodie Mondor, sera de demander au gouvernement du Québec de majorer de deux cents la taxe sur chaque litre d'essence vendu entre Notre-Dame-du-Portage et Les Méchins, Témiscouata et Matapédia compris.

Mélodie Mondor dirige le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD).

Cette mesure qui risque de soulever certaines critiques, avoue-t-elle, est une condition essentielle, du moins pour l'instant, pour financer le service.

Actuellement, le meilleur levier c'est une majoration de la taxe sur les carburants, mais on a beaucoup d'espoir sur le nouveau programme de mobilité durable du gouvernement du Québec qui va peut-être nous proposer des leviers plus intéressants , souligne-t-elle.

Le service se veut aussi une manière de répondre aux objectifs de mobilité durable et de carboneutralité fixés par Québec d'autant plus que les véhicules seront propulsés grâce à l'énergie électrique.

Des besoins criants

Mélodie Mondor soutient que les besoins sont bien réels, surtout en raison de la diminution de services de la part d'Orléans Express au cours des dernières années. Par exemple, il n'est plus possible d'effectuer l'aller-retour Matane—Rimouski dans la même journée.

Orléans Express n'offre qu'une seule liaison quotidienne entre Matane et Rimouski.

D'autre part, il n'existe qu'un seul aller-retour quotidien entre la capitale du Bas-Saint-Laurent et Rivière-du-Loup. Ainsi, avec le nouveau réseau que propose la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, il s'en ajoutera cinq.

Et contrairement au service d'Orléans Express, les minibus gérés par la Régie desserviront les localités situées entre les terminus, à une fraction du prix.

Un crédit additionnel pour Citébus

Même si la Ville de Rimouski n'est pas partie prenante de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, elle bénéficiera de l'arrivée de ce nouveau service.

Rimouski deviendra le point de convergence de cinq circuits quotidiens et de deux circuits hebdomadaires.

Rimouski deviendra le point de convergence de cinq circuits quotidiens et de deux circuits hebdomadaires, ce qui représentera plus d'une centaine d'allers-retours.

On peut ainsi s'attendre à ce qu'un résident d'Amqui ou de Matane qui débarque à Rimouski puisse utiliser le service de Citébus pour se déplacer à l'intérieur de la ville.

De plus, une partie du montant obtenu grâce à la majoration de deux cents de la taxe sur l'essence sera redistribué à la Société de transport de Rimouski qui pourra ainsi financer de nouvelles liaisons, vers Pointe-au-Père ou Bic, par exemple.

Le Kamouraska regarde vers l'ouest

Seule la MRC de Kamouraska a décidé de faire cavalier seul et de ne pas rejoindre la nouvelle Régie de transport du Bas-Saint-Laurent.

La mobilité de nos personnes est naturellement vers l'ouest et pas vers l'est , explique le préfet Sylvain Roy.

La Pocatière est à moins d'une heure de Lévis, rappelle l'élu. Transat a déjà donné un service ponctuel vers Rivière-du-Loup et il l'a abandonné. Il n'y avait à peu près personne.