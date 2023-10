Justin Trudeau affirme l’engagement du Canada à protéger son régime de retraite en Alberta

Le premier ministre Justin Trudeau a fait parvenir une lettre à la première ministre albertaine dans laquelle il rassure les Canadiens sur la sécurité de leur avenir financier en ce qui concerne le Régime de pensions du Canada (RPC), qui, affirme-t-il, demeurera toujours là pour eux au moment de leur retraite.

La lettre fait état des préoccupations du premier ministre face à la proposition du gouvernement de Danielle Smith de retirer les Albertains du régime de retraite fédéral afin d'adopter un régime autonome.

Selon Justin Trudeau, le retrait de l'Alberta aurait des conséquences négatives sur les pensions de millions de personnes âgées et de travailleurs dans la province albertaine, ainsi que dans tout le pays.

Le préjudice qu'il causerait est indéniable , peut-on lire dans la lettre datée du 18 octobre.

C'est pourquoi le premier ministre canadien a déclaré qu'il avait demandé à son cabinet et à ses fonctionnaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Albertains et tous les Canadiens soient pleinement conscients des risques liés à leur plan de retraite, et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le RPC reste intact.

Nous ne resterons pas les bras croisés face à ceux qui cherchent à affaiblir les pensions et à réduire le revenu de retraite des Canadiens.

Le retrait des Albertains du RPC exposerait des millions de Canadiens à une plus grande volatilité, affirme Justin Trudeau. Il ajoute que le plan en cours du Parti conservateur uni de l’Alberta priverait les Albertains de la certitude et de la stabilité dont ceux-ci bénéficient sous le RPC .

[Le RPC ] apporte un soutien à des millions de Canadiens, dont de nombreux Albertains , explique le premier ministre fédéral. Il repose sur la promesse que nous faisons aux Canadiens qu'après une vie de travail acharné, ils obtiendront la retraite qu'ils méritent.

Il souligne que le régime de retraite en place depuis près de six décennies a fait l’objet d’une entente entre le gouvernement fédéral et les provinces, y compris l’Alberta, visant à renforcer le RPC en 2016.

Justin Trudeau affirme que les Canadiens ont confiance dans le régime de retraite fédéral et qu’ils comptent à ce que le régime soit là pour assurer leur sécurité financière lorsqu'ils prendront leur retraite.