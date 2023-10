La drogue du viol semble bien présente cet automne à Rimouski. Selon nos informations, au moins cinq personnes auraient été intoxiquées à la drogue du viol au cours d’une même nuit en septembre. Elles auraient fréquenté certains bars de Rimouski au moment de leur intoxication. D’autres incidents du genre se seraient produits lors d'une soirée de la rentrée à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), selon l’association étudiante.

Le 21 septembre dernier, les étudiants de l’ UQAR se sont retrouvés à l’atrium de l’établissement pour célébrer la rentrée scolaire. Entre 500 et 600 personnes se sont réunies pour la soirée Bal masqué - Show de la rentrée.

Parmi celles-ci, certaines ont confié à l’ AGECAR qu'elles pensaient s’être fait droguer à leur insu.

Le bar étudiant de l' UQAR , le Baromètre, est fermé depuis cet été pour des travaux de rénovation. En raison de ces travaux, les étudiants allaient à l’extérieur pour discuter, selon la personne responsable par intérim aux affaires sociopolitiques de l’ AGECAR , Olivier Hérard.

Iel indique que les agents de sécurité en place ne laissaient pas les étudiants apporter leurs consommations à l’extérieur. Beaucoup de consommations se sont accumulées près de l’entrée. C'était un endroit vraiment adéquat pour insérer rapidement et facilement de la drogue ou quoi que ce soit dans les boissons.

NDLR : Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre d'Olivier Hérard.

Olivier Hérard affirme qu'au cours de cette soirée, plusieurs personnes ont perdu connaissance. Iel précise cependant qu'elles ont pu être prises en charge rapidement.

On a une escouade étudiante qui est formée pour faire de l'intervention dans nos événements sociaux. Ce qui fait que, dans des situations où une personne semble avoir des problèmes, on peut voir ce qui se passe , dit Olivier Hérard.

On peut agir relativement rapidement avec des ressources, mais ce n'est pas non plus tout le monde qu'on va être capable d'aller [aider].