L’ex-maire de Desbiens, Nicolas Martel, défend sa gestion financière de la municipalité

Maintenant établi dans le secteur de Montréal, l’ancien maire de Desbiens, Nicolas Martel, a réagi aux reproches qu'il a reçus de la part de l’actuel directeur général.

Mathieu Simard soupçonne que le Championnat mondial de pétanque, qui s'est tenu en 2018, à Desbiens, a contribué au déficit accumulé de 785 000 $.

Je trouve que c’est très mesquin.

Nicolas Martel y voit plutôt une vendetta personnelle à son endroit.

On revient toujours à ce championnat de pétanque à toutes les sauces. On a été un an et demi en diffamation et on a eu un règlement à l’amiable dans ce dossier-là. Ce championnat mondial, on a dit qu’il y avait eu un déficit d’environ 48 000 $. Il y a des papiers qui le prouvent et je ne comprends pas qu’on remette encore ça , a déclaré M. Martel en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il espère que l'observateur chargé de faire la lumière sur l'état des finances à Desbiens pourra mettre les pendules à l'heure.

Je vois d’un très bon œil l’arrivée d’une personne qui va faire la lumière sur tout ça. J’attends le rapport, j’ai hâte de voir ça. Au moins, ça va arrêter ces allégations-là par la suite , espère-t-il.

Gestion financière délicate

Selon Nicolas Martel, la gestion des finances demeure un exercice d’équilibriste depuis plusieurs années.

Moi, j’ai quitté en 2020. À Desbiens, il y a toujours eu des défis parce que tu n’as pas de marge de manœuvre. Tu as un budget de 1,5 million et chaque année il faut que tu fasses des pirouettes pour essayer d’arriver dans le budget , se rappelle l’ancien maire.

Il n’arrive pas à expliquer concrètement comment la municipalité a pu se retrouver avec un déficit accumulé aussi élevé.

Nicolas Martel assure qu’il collaborera avec quiconque souhaite clarifier certaines choses du temps de son mandat comme maire.

Il n’envisage toutefois pas de retour en politique municipale.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay