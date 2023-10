Le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO), Yves Séguin, n’a pas caché sa surprise au lendemain de la sortie de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui s’est dite préoccupée par l’occupation en hausse au campement du Gîte ami, et plus particulièrement par la présence de roulottes près du Centre Robert-Guertin.

Tout d’abord, Yves Séguin a tenu à rappeler que la présence de structures plus imposantes au campement est loin d’être nouvelle. Il y a des roulottes et des cabanes à pêche depuis 2020 , a-t-il dit au micro de l’émission Les matins d’ici, mercredi.

Du même souffle, il a raconté avoir pris part à une rencontre, mardi après-midi, avec la Ville de Gatineau et d’autres partenaires pour parler d’un ménage [...] pour aider les gens qui ont choisi de s’héberger temporairement [afin] de garder l’espace propre .

Ouvrir en mode plein écran Yves Séguin, directeur général du Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie dans la région de l’Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ça n’a pas été annoncé comme cela [mardi soir]. On nous a dit qu’on se questionnait sur le nombre de tentes et de roulottes qui augmentait. On ne nous a jamais dit qu’il fallait que les roulottes soient enlevées , a-t-il relaté en faisant référence au fait que la Ville de Gatineau prévoit retirer les roulottes de l’endroit, la semaine prochaine, et qu’un nettoyage des lieux est aussi prévu.

Une roulotte, ce n’est pas l’idéal. C’est une solution temporaire le temps qu’on crée des logements sociaux.

L’intervenant reconnaît que les tentes et autres installations en tout genre s’accumulent aux abords du Gîte ami. On en a recensé près de 100, la semaine dernière. Mais selon lui, il y a des raisons pour lesquelles les personnes en situation d’itinérance tiennent à leur abri.

Le nouveau fonctionnement du Gîte ami, c’est un hébergement de 15 jours avant de quitter, à moins de s’engager dans une démarche plus imposante. Après quoi, les personnes ne veulent pas se faire voler leur tente ou leur abri de fortune. Les gens ne veulent pas perdre leurs acquis, même si c’est très peu. L’idéal serait du logement social, mais l’offre n’est pas là , a-t-il expliqué en détail.

Une réglementation à respecter, dit la mairesse

Au cours de son point de presse mardi, France Bélisle a également fait mention d’un citoyen qui fait la location de roulottes. C’est une activité commerciale qui n’a pas d’affaire là. Tout le monde qui veut bien faire, je ne condamne pas ça. Seulement, il y a une réglementation à respecter.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Questionné sur cette initiative citoyenne, Yves Séguin n’a pas voulu s’étendre sur une longue réponse, mentionnant qu’il s’agit d’un homme qui a voulu aider les personnes en situation d’itinérance .

Par la suite, il préfère laisser cette personne répondre, et [laisser] la Ville expliquer pourquoi, là, c’est trop , a-t-il dit.

Appel à la prudence de Daniel Champagne

Également de passage à l’émission Les matins d’ici, mercredi, le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, a tenu à faire un appel à la prudence quand on parle de faire le ménage .

On veut circonscrire un territoire spécifique. À partir du moment où on perd un peu le contrôle sur notre capacité à maintenir la santé et la sécurité, ça devient plus difficile d’assurer une gestion efficace. Dans le contexte actuel, l’idée consiste à circonscrire une zone spécifique et d’être en mesure d’avoir l’aide nécessaire pour les gens qui sont en situation d’itinérance , a-t-il expliqué.

La présente situation est très difficile à gérer pour notre administration , a-t-il ajouté.