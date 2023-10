Des experts exhortent les Saskatchewanais à se faire vacciner contre la grippe

Alors que la saison grippale approche à grands pas, des experts de la santé de la Saskatchewan exhortent le public à se faire vacciner. Ces derniers se disent inquiets du faible taux de vaccination, alors que la COVID-19 est encore une menace.

Certains Saskatchewanais comme Anthony Byskal sont réticents à l'idée de se faire vacciner contre la grippe. Ce résident de Saskatoon est d'avis que sa dernière dose de rappel contre la COVID-19 sera suffisante pour le protéger.

Personnellement, je n'ai pas été affecté par la COVID-19 ni chez mes proches, alors peut-être que je ne comprends tout simplement pas le risque , affirme-t-il.

Anthony Byskal ne veut pas se faire vacciner contre la grippe et estime que son dernier vaccin de rappel contre la COVID-19 était suffisant.

Nicolaas Van Ee qui est étudiant de l'Université de la Saskatchewan n’a pas aussi l’intention de se faire vacciner.

Je n'ai jamais été vacciné contre la grippe, alors je la contracte tous les deux ans, mais bon, c'est comme ça , lance-t-il.

Cependant, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab, a indiqué qu'il y a déjà une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la province et demande aux Saskatchewanais de tout mettre en œuvre pour se protéger.

Par le passé, le taux de vaccination contre la grippe était d'environ 66 %, en particulier chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Ce taux est tombé à environ 62 % l'année dernière , dit-il. J'espère vraiment que le taux de vaccination contre la grippe va à nouveau augmenter.

Cet avis est partagé par le directeur du département de la microbiologie clinique à l'Hôpital Royal universitaire de Saskatoon, Joseph Blondeau.

Il y’a toujours un avantage à recevoir le vaccin le plus récent, car il vous offre simplement un niveau de protection que vous n'avez pas actuellement, si vous n'avez reçu que les deux premières doses du vaccin original , souligne-t-il.

Des vaccinations pour renforcer l’immunité

Jessica Collins s'est fait vacciner contre la COVID-19 et la grippe et invite les autres à faire de même.

La résidente de Saskatoon Jessica Collins qui a déjà reçu des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe mardi exhorte les populations à se faire vacciner.

Le vaccin change chaque année et le nouveau vaccin Moderna couvre davantage de variants. Donc, je veux juste assurer ma sécurité, celle de ma famille et celle de tous les autres , indique-t-elle.

De son côté, le président-directeur général de l'Association des pharmacies de la Saskatchewan, Michael Fougere, souligne qu’une dose de rappel cet automne pourra renforcer l’immunité et offrir plus de sécurité aux nourrissons, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies préexistantes.

Ces vaccinations ne durent pas longtemps. S'il existe un vaccin disponible qui protège davantage, vous devriez le prendre. Cela ne fait aucun doute. Il a été prouvé sans l'ombre d'un doute que la vaccination réduit les risques pour la santé , dit-il.

Avec les informations de Pratyush Dayal