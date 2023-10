Joe Biden n'a jamais caché sa profonde affection pour l'État hébreu. Depuis 1973, le président américain a rencontré tous les premiers ministres israéliens depuis Golda Meir.

Lors de sa visite éclair à Tel-Aviv la semaine dernière, le président américain a rappelé en conférence de presse, qu'il y a 75 ans, onze minutes après sa création, le président Harry Truman et les États-Unis étaient le premier pays dans le monde à reconnaître Israël.

Il relate sa première visite en 1973 juste avant la guerre du Yom Kippour, lorsqu'il était jeune sénateur de 31 ans de l'État du Delaware. Il raconte sa rencontre avec Golda Meir, la première ministre israélienne de l'époque, qui montrait à la délégation américaine à l'aide de cartes que la situation géopolitique était terrible. Puis elle aurait invité le jeune Biden à prendre une photo avec lui. Golda Meir lui aurait dit : Pourquoi êtes-vous inquiets? Ne soyez pas inquiets, nous les juifs avons une arme secrète, nous n'avons pas d'autres endroits où aller .

Joe Biden, ardent défenseur du sionisme

Il ne faut pas nécessairement être juif pour être sioniste.

Dans sa biographe, The last president, l'auteur Franklin Foer consacre tout un chapitre intitulé Hug Bibi tight sur la relation de Joe Biden avec Benjamin Nétanyahou. Les deux hommes se connaissent depuis plus de quarante ans. Ils se seraient rencontrés dans les années 80, lorsque Benjamin Nétanyahou travaillait à l'ambassade d'Israël à Washington.

L'auteur rappelle qu'en mai 2021, Israël était la cible d'attaques de roquettes du Hamas de la bande de Gaza. Israël a riposté avec des bombardements sur Gaza.

L'auteur écrit que selon Joe Biden, la meilleure façon de tempérer le dirigeant israélien, est d'abord de l'étouffer d'amour, lui démontrer un soutien indéfectible, puis au moment opportun, une fois la confiance établie, le sommer de mettre un terme à ses opérations militaires.

Lorsque les forces israéliennes ont détruit une tour de la ville de Gaza qui abritait les bureaux de l'Associated Press et de Al Jazeera, Biden a appelé Nétanyahou, lui demandant de l'aider à comprendre sa stratégie, comment tout ceci allait se terminer. Nétanyahou répond : « une fois qu'on aura restauré la dissuasion », avouant finalement qu'il n'avait pas d'objectif final, et fini par concéder « par un cessez-le-feu ».

Les attentats du 7 octobre en Israël marquent un tournant dans la région. L'administration Biden est aux côtés du gouvernement israélien, et montre une fois de plus son soutien indéfectible.

Après plusieurs jours de bombardements à Gaza, Washington tient le même discours, le droit et le devoir d'Israël de se défendre, c'est une question de survie. Durant son discours à la Nation, le président a néanmoins averti Israël de ne pas être aveuglé par la rage, de respecter les lois de la guerre et de protéger les civils.

En coulisses, Joe Biden ferait pression sur Nétanyahou pour repousser l'opération militaire terrestre annoncée sur Gaza.

Doute chez les démocrates

Mais est-ce suffisant? Certains élus démocrates ne se reconnaissent plus en leur président.

Les Américains veulent un cessez-le-feu, président Biden, nous ne sommes pas avec vous là-dessus, il faut vous réveiller et comprendre qu'un génocide se déroule sous nos yeux à Gaza et on reste silencieux, on va s'en souvenir.

Il faut que le Hamas libère les otages, et il faut qu'il y ait un cessez-le-feu dit, Alexandria Ocasio-Cortez. Selon elle, un crime de guerre ne peut pas en justifier un autre. Elle déplore la mort de 1700 enfants à Gaza.

Si on coupe l'eau, l'électricité, et qu'on utilise du phosphore blanc sur une population civile, en plus des 1700 enfants qui sont morts, c'est un crime de guerre.

Dans une chronique intitulée Seuls les États-Unis peuvent être des médiateurs efficaces, le journaliste Fareed Zakaria écrit : Biden doit faire pression sur le gouvernement israélien pour une solution politique aux aspirations des Palestiniens, la diplomatie américaine doit faire ses preuves.