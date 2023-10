La propriétaire du Zoo Animalia, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, est sous la loupe du ministère de la Faune et doit encore de l’argent à l’ancien propriétaire du zoo. Ses problèmes sont si importants qu’elle croit être sur le point de déclarer faillite.

Émilie Gaudry affirme être bouleversée par le fait que les permis qui lui avaient été octroyés par le ministère de la Faune pour opérer le zoo devraient lui être retirés au 31 mars 2024. Ça fait plusieurs années que j'ai jamais eu de problème et moi, les animaux, évidemment, c'est ma passion , dit-elle.

Elle a l’impression d’avoir été victime de mauvaise fois ces derniers mois de la part des inspecteurs. Certaines visites [ont été faites] le matin avant que le train soit fait , mentionne-t-elle. Mme Gaudry donne comme autre exemple un bol renversé ou des reproches par rapport à des tâches qui sont faites normalement de façon quotidienne, mais qui n’étaient peut-être pas complétées au moment des visites.

Selon le quotidien Le Nouvelliste, des situations de non-conformité ont été observées au zoo par le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.

Des problèmes financiers

Émilie Gaudry reconnaît ne pas avoir payé entièrement le montant dû à l’ancien propriétaire du zoo, Normand Trahan. Mes intentions ont toujours été de favoriser évidemment les paiements , assure-t-elle.

Elle affirme toutefois que beaucoup d'investissements étaient nécessaires quand elle a pris possession du zoo. C'est quand même un vieux site qui nécessitait également beaucoup d'investissements et de réparation de travaux et de conformité là en but de est capable d'accepter différentes espèces d'animaux , explique-t-elle.

Émilie Gaudry rappelle aussi qu’elle a ouvert le zoo tard dans la saison à sa première année d’opération et que la troisième saison n’a pas été aussi rentable que prévu.

Pour moi, le zoo, c'est un rêve, c'est une passion, c'est quelque chose [dans lequel j’ai] mis tout mon argent, mon énergie pour l'amour des animaux.

Elle craint maintenant de devoir déclarer faillite. On va tout faire pour essayer de contrer ça , dit-elle.

Émile Gaudry a acheté le zoo de Saint-Édouard-de-Maskinongé, en Mauricie, en juin 2021.

Des inquiétudes pour les animaux

Émilie Gaudry admet que ce n’est pas elle ou son équipe qui s’occupe actuellement des animaux. Elle n’a pas précisé qui s’en occupait. Selon Le Nouvelliste, c’est un séquestre qui s’en occupe.

Elle assure qu’elle prenait bien soin de ses animaux. De notre côté, les suivis, l'entretien, l'alimentation étaient faits régulièrement et [était] adaptés évidemment à chacune des espèces , soutient-elle.

J'éprouve au contraire une crainte. [...] Qu'est-ce qui se fait n'est pas [fait] par des professionnels et n’est pas nécessairement adapté. Ils vont utiliser notre nourriture [...] qui est très bien, mais sans avoir vraiment soit les portions, les quantités ou la fréquence non plus qu'il faudrait à chacun des animaux , explique-t-elle.

Émilie Gaudry affirme être inquiète par rapport à la mort d’un émeu. Elle croit que des personnes mal intentionnées pourraient avoir tué l’animal. La blessure que cet animal-là a eue ne provient pas d'une maladie ou d'un soin mal adapté également. Pour l'instant, c'est comme [une cause] inconnue et on peut peut-être douter de la cause , dit-elle.

