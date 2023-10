La proposition du gouvernement Legault d’acquitter seulement 20 % des 2,5 milliards de dollars (G$) en déficits anticipés des sociétés de transport collectif pour la période 2024-2028 préoccupe l'opposition. Québec solidaire (QS) craint même des « coupes massives de services » dans les grandes villes de la province.

Pour le porte-parole du parti en matière de transports, Étienne Grandmont, l'offre du gouvernement actuel, révélée mercredi matin par Radio-Canada, rappelle l' austérité telle qu'imposée par les libéraux de Philippe Couillard de 2014 à 2018.

C'est un scandale national, ce qui est en train de se passer là, a-t-il déclaré. On s'en va vers des coupes massives de services dans nos sociétés de transport collectif. Et qui pensez-vous va écoper le plus de ça? Évidemment, les gens qui sont en périphérie. [...] C'est là où le service est le moins profitable, c'est là où on va couper en premier.

Selon le député de Taschereau, la proposition de Québec n'est rien de moins qu'une gifle assénée aux municipalités et aux sociétés de transport en commun, qui peinent toujours à se relever de la baisse de l'achalandage causée par la pandémie de COVID-19 et l'émergence du télétravail.

Sur le même sujet, les élus du Parti libéral du Québec (PLQ) et du Parti québécois (PQ) se sont aussi dits inquiets de l'offre déposée par le gouvernement auprès de l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) et des sociétés de transports de Québec, Laval, Gatineau, Lévis, Sherbrooke et Saguenay.

Le porte-parole libéral en matière de finances, Monsef Derraji, a notamment souligné que les budgets de celles-ci étaient déjà sous pression par la nécessaire électrification de leurs flottes, un virage encouragé par le gouvernement dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, quant à lui, a dit redouter un bris de contrat ainsi qu'une spirale vers le bas , qui pourrait entraîner une nouvelle baisse de l'achalandage et miner le financement des sociétés de transport, ce qui, au final, pourrait inciter celles-ci à couper davantage dans les services offerts aux usagers.

Le gouvernement sur la défensive

À son arrivée au Salon bleu, mercredi, la ministre Guilbault s'est défendue en rappelant notamment que Québec avait toujours financé le tiers des frais d'exploitation du transport en commun et s'est demandé pourquoi, dans ce contexte, les contribuables devraient payer la totalité des déficits anticipés des sociétés de transport.

Elle a également réitéré que son offre de rembourser 20 % de celles-ci était une base de négociation .

J'ai de l'ouverture. C'était une première proposition. [Les sociétés de transports] savent que j'attends leur contre-proposition.

Questionné sur le même sujet, le ministre des Finances, Eric Girard, a rappelé pour sa part qu'après la santé et l'éducation, le transport en commun avait été le secteur que le gouvernement avait aidé le plus pendant la pandémie, plus de 2 G$ ayant été versés aux sociétés de transport pour éponger les déficits de celles-ci.

Ces arguments ont aussi été repris par d'autres membres du Cabinet, dont Jonatan Julien, responsable des Infrastructures, qui a fait valoir en fin d'avant-midi que Québec n'avait jamais mis autant d'argent dans le PQI pour des projets de transport collectif.

Invité à promettre qu'il n'y aura aucune coupure par le chef parlementaire de QS , Gabriel Nadeau-Dubois, le premier ministre Legault a toutefois omis de prendre un tel engagement pendant la période des questions au Salon bleu, se contentant de dire que la facture devrait être partagée avec les municipalités.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite elle aussi préoccupée par l'offre de Québec de ne combler que 20 % des déficits anticipés par les sociétés de transport en commun, mercredi, alors qu' historiquement, le gouvernement a toujours financé au moins 30 % des coûts d'exploitation de celles-ci.

Le président de l'Association pour le transport urbain du Québec (ATUQ), Marc Denault, a quant à lui prévenu que les objectifs d'augmentation d'achalandage et de diminution des GES seront plus difficilement atteignables si le gouvernement n'est pas au rendez-vous et que les argents ne suivent pas pour bonifier l'offre de services .

Avec les informations de La Presse canadienne