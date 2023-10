Une partie de l’autoroute 417 fermée de jeudi soir à mardi matin

Une portion de l’autoroute 417 fermera ses portes de jeudi à 20 h, jusqu’à mardi à 6 h.

Cette fermeture, décidée par le ministère des Transports de l’Ontario, s’explique par le remplacement du pont au‑dessus de la rue Percy, indique la Ville d’Ottawa par voie de communiqué.

En direction est, le tronçon entre les voies entre la rue Metcalfe et l’intersection des avenues Carling et Kirkwood sera fermé. En direction ouest, le tronçon des voies entre l’avenue Bronson et l’intersection des rues Metcalfe et Catherine sera également inaccessible à la circulation.

La réduction du nombre de voies et la fermeture des bretelles d’accès devraient commencer à 19 h, jeudi 19 octobre, en vue d’une fermeture complète de l’autoroute à 20 h.

Publicité

La période de remplacement ne se terminera pas le lundi comme d’habitude; elle a été prolongée pour donner une marge de manœuvre au cas où le temps automnal ralentirait les travaux d’asphaltage et de bétonnage , explique la Municipalité.

Des détours mis en place

Des détours seront mis en place pendant la fermeture dans les deux directions.

Ouvrir en mode plein écran La carte du détour mis en place en direction ouest en raison de la fermeture de l'autoroute 417. Photo : Ville d'Ottawa

En direction ouest, les automobilistes devront sortir de l’autoroute par la bretelle de sortie de Metcalfe/Catherine, continuer en direction ouest sur la rue Catherine et prendre la bretelle d’accès à l’autoroute 417 en direction ouest à partir de l’avenue Bronson.

Ouvrir en mode plein écran La carte du détour mis en place en direction est en raison de la fermeture de l'autoroute 417. Photo : Ville d'Ottawa

En direction est, les automobilistes devront sortir de l’autoroute par la bretelle de sortie de Carling/Kirkwood, continuer en direction est sur l’avenue Carling, tourner à droite sur l’avenue Bronson, prendre la bretelle de la promenade Riverside en direction est, continuer en direction est sur la promenade Riverside et prendre la bretelle d’accès à l’autoroute 417 en direction est à partir de la promenade Riverside, juste avant le pont de l’autoroute 417.