Selon le Service des douanes et de la protection des frontières américaines, 237 personnes ont illégalement traversé la frontière à partir du Manitoba pour se rendre au Dakota du Nord ou au Minnesota entre octobre 2022 et août 2023. À titre de comparaison, 68 passages illégaux avaient été enregistrés entre octobre 2021 et octobre 2022.

La grande majorité d’entre eux essaient simplement de venir ici pour avoir une vie meilleure, et ils sont désespérés d’arriver ici et sont approchés par des passeurs dans leur pays , explique David Marcus, un agent du Service des douanes et de la protection des frontières américaines du secteur Grand Forks, couvrant les frontières du Dakota du Nord et le Minnesota.

Les passeurs disent qu’ils peuvent les emmener ici en toute sécurité, mais c’est un mensonge. Ils ne peuvent garantir la sécurité de personne.

D’après David Marcus, les migrants qui tentent de traverser la frontière sont le plus souvent originaires du Mexique et du Royaume-Uni.

Il ajoute que dans certains cas, les passeurs disent aux migrants que la frontière nord est plus facile à traverser que celle qui est entre le Mexique et les États-Unis.

Dans d’autres cas, ils disent aux migrants qu’ils peuvent leur trouver du travail au Canada s’ils s’envolent jusque là-bas, mais une fois arrivés au Canada, ces migrants sont avisés que le travail se trouve aux États-Unis, ajoute David Marcus.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’enregistre pas le même nombre de passages illégaux en direction du nord, explique la porte-parole de la GRC , Tara Seel.

En 2023, la GRC a intercepté 62 personnes tentant de franchir la frontière depuis les États-Unis vers le Manitoba, comparé aux 81 personnes ayant tenté la même chose en 2022, dit-elle.

Le flux semble donc se diriger plus fortement vers le sud , affirme Tara Seel.

Elle indique cependant que toute activité le long de la frontière a un impact sur la GRC , puisque les services frontaliers des deux côtés de la frontière travaillent en collaboration. Souvent les forces de l'ordre canadiennes doivent aider dans des cas de sauvetages.

C’est l’une des préoccupations que nous envisageons à l’approche de la saison froide [car] c’est à ce moment-là que la plupart des sauvetages ont lieu , ajoute Tara Seel.

Désinformation dangereuse

Alastair Clarke, avocat en immigration de Winnipeg, explique qu’il y a beaucoup de désinformations circulant au sujet des procédures d’immigrations canadiennes ou américaines. Selon lui, ceci peut engendrer de graves conséquences.

Il dit avoir souvent traité des cas de désinformations dans son travail en tentant d’aider des clients à passer les étapes du complexe système d’immigration.

Ouvrir en mode plein écran Les agents frontaliers américains et les services d'urgence ont sauvé neuf personnes d'une tourbière inondée à l'ouest de Warroad aux Minnesota en avril. Photo : Source: U.S. Customs and Border Protection CBC News

Les personnes qui franchissent la frontière s’appuient souvent sur des informations fournies par des proches [ou] sur des informations qu’elles ont peut-être entendues en ligne […] et elles mettent leur vie entre les mains d’étrangers afin d’espérer atteindre leur objectif , ajoute-t-il.

Il estime que souvent cela se solde par une tragédie.

L’augmentation de passages illégaux survient deux ans après qu’une famille de quatre personnes originaires de l'Inde ait perdu la vie près d'Emerson au Manitoba, alors qu'ils tentaient de franchir la frontière à pied.

En avril dernier, neuf hommes qui tentaient de traverser la frontière ont été sauvés d’une tourbière inondée dans le nord du Minnesota. Ils avaient été soignés pour engelures et l’un d’entre eux avait été héliporté en urgence.

L’agent David Marcus raconte que ce type d’urgence n’arrive pas souvent, mais que les agents doivent répondre à quelques appels 911 chaque hiver.

Certains d’entre eux ne sont pas encore en danger de mort, mais s’ils n’appellent pas le 911, la situation pourrait évoluer vers un danger de mort , indique-t-il. Parfois, nous parvenons à les secourir avant qu’ils ne soient blessés, qu’ils n’aient des engelures ou qu’ils ne soient exposés à d’autres dangers.

Avec des informations de Sarah Petz