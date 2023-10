Une ferme du comté de Hants, en Nouvelle-Écosse, a du mal à trouver le foin dont elle a besoin pour nourrir ses chevaux cet hiver.

La propriétaire indique que si la pénurie persiste, elle pourrait être obligée de vendre certains des chevaux utilisés dans son programme pour les anciens combattants qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique.

C'est extrêmement stressant , confie Kristy Falconer, propriétaire de la ferme familiale Serenity Acres.

Notre fournisseur en foin ne pouvait pas se rendre sur le terrain jusqu'à très tard dans la saison et il n'a obtenu qu'une fraction de sa récolte habituelle.

Une bonne partie de la province est confrontée à une pénurie de foin sec à cause des inondations et des longues périodes de temps humide de cet été.

Ouvrir en mode plein écran Kristy Falconer était secouriste avant de devenir propriétaire de la ferme, c'est durant sa carrière de premier répondant qu'elle a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Photo : Gracieuseté de Kristy Falconer

Kristy Falconer, souffre elle-même du syndrome de stress post-traumatique. Elle défend l'apprentissage assisté par les chevaux et ses bienfaits thérapeutiques. Mais sans foin elle craint de ne pas être en mesure de répondre aux besoins de ses chevaux.

Beaucoup de larmes ont été versées dans ce bâtiment , admet-elle. Des larmes de guérison, de découverte de soi, et de réalisation de soi.

Elle a besoin d’environ deux balles de foin par jour pour nourrir 15 chevaux. Les balles rondes qu’elle payait autour de 30 $ ont augmenté pour atteindre 75 $.

Notre programme va disparaître , dit-elle. Sans animaux, il n'y a pas, il n'y a pas d'activité!

Un programme qui a fait ses preuves

Le bénévole et vétéran militaire Ken Carpenter s'implique à la ferme de la communauté d’Ardoise depuis deux anset il dit que le programme l'a aidé à traverser des moments difficiles.

Ouvrir en mode plein écran Ken Carpenter, vétéran des Forces canadiennes, travaille avec un cheval à la ferme Serenity Acres en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Kristy Falconer

La première fois que j'y suis allé, mon anxiété était très forte , confie-t-il. Une fois que j'ai commencé à rencontrer les chevaux, mon niveau d'anxiété a tout simplement baissé.

Ken Carpenter faisait partie du 2e Bataillon du Régiment royal canadien et il a été déployé en Bosnie. À son retour il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. L’idée de devoir vendre les chevaux à cause du manque de foin le bouleverse.

Je sais que Kristy Falconer ne veut pas faire ça. Je ne veux pas qu'elle fasse ça , dit-il. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix.

Il a déclaré avoir vu des gens sortir de leur coquille en travaillant avec des chevaux. Le programme est également offert aux jeunes et aux adolescents à risque.

Ouvrir en mode plein écran Les inondations et le temps très humide cet été en Nouvelle-Écosse ont nui à la production de foin sec. Photo : Radio-Canada / Emilie Dessureault-Paquette

Non loin de là, une productrice de foin et propriétaire de deux fermes dans la vallée de l'Annapolis confirme que c’est l'année la plus stressante qu'elle a connue.

Amy VanderHeide explique qu’au cours d’une année typique elle arrive à produire autour de 10 000 bottes carrées de foin. Mais cette année, elle dit avoir eu la chance d’arriver à en produire la moitié.

C’est très lourd à porter , confie-t-elle. Surtout lorsque vous essayez de nourrir les animaux des autres.

Au cours de toutes ses années en tant que productrice, elle n'a jamais connu une crise comme celle-ci, avec des agriculteurs d'un peu partout dans la province qui cherchent du foin.

Avec les informations de Tehosterihens Deer de CBC